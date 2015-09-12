Ahmet Davutoğlu yeniden AKP Genel Başkanı; işte partiye getirilen üç yenilik

AKP 5. Olağan Kongresi bugün Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleşti. Ahmet Davutoğlu'nun "tek Genel Başkan adayı" olarak katıldığı kongrede 1360 delege oy kullandı. Davutoğlu, 1353 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. 7 delegenin oyu ise geçersiz sayıldı. Tek liste halinde gidilen MKYK seçimlerinde ise 1445 delegeden 1313'ü oy kullandı. MKYK Asıl Üyeleri 1295 oyun tamamını alarak onaylandı, 18 oy ise geçersiz sayıldı.

Kongre öncesi Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın MKYK listesinde anlaşmazlığa düştüğü kulislere yansımıştı. Eski bakan ve Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarından Binali Yıldırım'ın adaylık çıkışı yapacağı da siyaset gündemini hareketlendirmişti.

Radikal'de yer alan habere göre, AKP MKYK'sına yeni giren isimler şöyle:

Ali Aydınlıoğlu: AKP'nin ilk döneminde 2002 seçimlerinde Balıkesir Milletvekili olarak görev yaptı

Alev Dedegil: Geçen dönemlerde AKP milletvekili olarak görev yapan Alev Dedegil, kadın hakları konusundaki çalışmaları ile dikkat çekiyor. Vekiliği döneminde en çok dikkat çeken çıkışı, çocuk tacizine karşı önerdiği "kimyasal hadım etme" yasa önerisi olmuştu.

Ayhan Sefer Üstün: İki dönem Sakarya Milletvekili olarak görev yapan Ayhan Sefer Üstün, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un yargılanması konusunda "Nerede yargılandığı farketmez. Sonuç değişmez" sözleriyle tartışma yaratmıştı.

Ayşenur Bahçekapılı: İki dönem İstanbul Milletvekilliği yapan Bahçekapılı, 7 Haziran seçimlerinden önce AKP TBMM Başkan Vekilliğini üstlenmişti. Hukukçu olan Bahçekapılı, AKP'de Grup Başkanvekili görevinde de bulunmuştu.

Aziz Babuşcu: AKP'nin uzun süre İstanbul İl Başkanlığı yapan Aziz Babuşcu, 7 Haziran seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçilmişti.

Berat Albayrak: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile evli olan Berat Albayrak, ekonominin "müstakbel patronu" olarak görülüyor. Siyasete girmeden önce Çalık Holding'de Genel Müdürlük görevinde bulunan Albayrak, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'in çıktığı MKYK'ya girdi. Albayrak son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Bankası Başkanı'yla Huber Köşkü'ndeki görüşmesinde heyette yer almıştı.

Binali Yıldırım: Erdoğan döneminin değişmez Ulaştırma Bakanı olan Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de Erdoğan'ın yakın kurmayları arasında yer almıştı. Son yerel seçimlerde İzmir'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş, ancak seçilememişti. Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ulaştırma Bakanlığı görevinden ayrılan Yıldırım, daha sonra Erdoğan'ın danışmanı olmuştu. 3 dönem kuralına takıldığı için 7 Haziran'da seçimlere giremeyen Yıldırım'ın ismi, son kongre öncesinde ise AKP'nin "muhtemel Genel Başkan adayı" olarak kulislere yansımıştı.

Burhan Kuzu: Üç dönem AKP milletvekili olan Kuzu, TBMM'deki Anayasa Komisyonu Başkanlığını da yürütmüştü. Kuzu, "Başkanlık sisteminin" teorisyeni ve yılmaz savunucusu olarak kamuoyunda tanınıyor. AKP iktidarlarında hiç bakanlık yapmayan, 3 dönem kuralına takıldığı için son seçimlere de giremeyen Kuzu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda danışman olarak göreve başlamıştı.

Cemil Çiçek: Önce ANAP iktidarlarında, ardından da AKP hükümetlerinde bakanlık görevlerinde bulunan Cemil Çiçek, üç dönem kuralına takılıp Parlamento dışı kaldığı 7 Haziran seçimleri öncesinde TBMM Başkanlığı görevini yürütüyordu. TBMM'nin en kıdemli üyeleri arasında yer alan Çiçek, AKP iktidarlarında Adalet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuş, AKP'nin Meclis'ten çıkarttığı pek çok yasanın mimarı olarak öne çıkmıştı.

Efkan Ala: Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın "sağ kolu" olarak tanınan ve Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yürüten Efkan Ala, 17-25 Aralık operasyonlarının ardından yapılan kabine değişikliğinde, hükümete "dışarıdan bakan" olarak girmiş, İçişleri Bakanlığı görevini üstlenmişti. İçişleri bürokrasisi ve emniyette yaptığı atamalarla dikkat çeken Efkan Ala, 7 Haziran seçimleri öncesinde de Anayasa gereği bakanlık koltuğunu bırakmıştı. Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın isimlerden biri olarak tanınıyor.

Faruk Çelik: Refah Partisi ve Fazilet Partisi dönemlerinden beri siyaset yapan Faruk Çelik, AKP iktidarlarında da Çalışma Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu. Ülkücü kesime yakın isim olarak tanınan Çelik, MHP'yle yapılan koalisyon görüşmelerinde de AKP heyetinde yer almıştı. Çelik, devlet bakanlığı görevindeyken Alevi açılımı çerçevesinde önde gelen Alevi örgütlerinin liderleri ile çeşitli kurultaylar toplamıştı. Çalışma Bakanlığı döneminde de sendikalarla olan tüm görüşmelerde yaptığı çıkışlarla dikkat çekmişti. Sendika yasası da Faruk Çelik'in döneminde değişmişti.

Fatih Şahin: AKP'nin eski Gençlik Kolları Başkanı olan Şahin, geçen dönem de Ankara Milletvekili olarak TBMM'de görev almıştı.

Fatma Betül Sayan Kaya: Tıp doktoru olan Kaya, AKP MKYK'nın yeni isimlerinden. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, kendisine AKP'de üç yıl boyunca "danışman" olarak görev yaptı. Erdoğan'la yakın çalışan isimlerden biri olarak tanınıyor.

Galip Ensarioğlu: Üç dönem DYP'de Diyarbakır Milletvekili olarak görev yapan Salim Ensarioğlu'nun yeğeni olan Galip Ensarioğlu, AKP'den milletvekilliği yaptı. Son yerel seçimlerde de Diyarbakır'dan AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ensarioğlu, seçimi kazanamamıştı. Ensarioğlu son seçimlerde ise, aday gösterilmemişti.

Mehdi Eker: AKP MKYK'sına giren ikinci Diyarbakırlı isim de Mehdi Eker. Diyarbakır Milletvekili olarak üç dönem görev yapan Mehdi Eker, ayrıca çok uzun süre de tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevlerinde yer aldı. Açılım sürecinin önemli isimlerinden biri olarak tanınıyor.

Mehmet Babaoğlu: 2011 seçimlerinde AKP'den Konya milletvekili olarak TBMM'ye giren Babaoğlu, profesör. Babaoğlu, Konya Ovası projesi bölge kalkınma idaresi görevinde bulunmuştu.

Mehmet Doğan Kubat: 2001-2002 ve 2006-2007 AKP İstanbul Seçim İşleri Başkanı, 2003-2014 AKP Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcılığı yapan Kubat, 24. Dönem İstanbul Milletvekili ve AKP Grup Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Kubat, 7 Haziran seçimleri sonrasında AKP Grup Başkan vekili görevine getirilmişti. Şimdi MKYK üyesi olması nedeniyle, AKP grup Başkan vekilliği düşmüş olacak. AKP'nin 1 Kasım seçimleri öncesinde yeni bir grup başkan vekili seçip seçmeyeceği ise belli değil.

Mehmet Erdem: AKP'nin Aydın eski milletvekili Erdem, son dönemde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyeti konusundaki tartışmalarda, Saray'ın gerekliliği konusundaki çıkışları ile dikkat çekmişti.

Mehmet Özhaseki: Kayseri'de üç dönem AKP Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Özhaseki, son seçimlerde AKP'nin koyduğu "belediye başkanları vekil adayı olmayacak" kuralının istisnası olmuştu. Özhaseki, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri'den milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

Metin Doğan: AKP'nin Kahramanmaraş il Başkanlığı'nı yürütürken, 1 Kasım seçimlerinde aday olabilmek için kısa süre önce il başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Mustafa Ataş - Erdoğan'ın değişmeyen seçim koordinasyon başkanı. Tuncelili olan Ataş, iki dönem AKP Milletvekili olarak görev yaptı. Seçim işlerinden sorumlu Genel Sekreter yardımcısı olarak da çalıştı. Ataş, Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir belediye Başkanlığı döneminden beri yakın çalışma ekibi içinde anılıyor.

Şimşek gitti, müsteşarı geldi

Naci Ağbal: Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde "en çok güvendiği bürokratlar" arasında yer alan, uzun süre Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan Ağbal, 7 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilmişti. Ağbal'ın MKYK'ya girerken, Maliye müsteşarlığı döneminde Bakanlık görevinde yer alan Mehmet Şimşek'in MKYK'dan çıkması dikkat çekti.

Nurettin Canikli: üç dönemdir AKP milletvekili olan, bu nedenle 7 Haziran seçimlerine katılamayan Canikli, AKP iktidarları döneminde önce uzun süre grup başkan vekili olarak görev yaptı. 4-4-4 eğitim yasası, iç güvenlik yasası, MİT yasası gibi yasaların yazımında etkin olduğu bilinen Canikli, 17,25 Aralık operasyonları sonrasında gerçekleşen mini kabine değişikliğinde de hükümete dahil olmuştu. Maliye kökenli olan Canikli, Başbakanlığı döneminde de Erdoğan'a parti içinde en yakın isimler arasında anılıyordu.

Ravza Kavakçı Kan: Türkiye Kavakçı soyadını, Bülent Ecevit'in Başbakanlığı döneminde tanıdı. O dönemde Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilen Merve Kavakçı, başörtüsü nedeniyle TBMM'de milletvekili yemini edememişti. Ardından izin almadan ABD vatandaşlığına girdiği gerekçesiyle Türk vatandaşlığından çıkarılan Merve Kavakçı'nın milletvekilliği de düşmüştü. Merve Kavakçı'nın kız kardeşi Ravza Kavakçı Kan, 7 Haziran seçimlerinde AKP'den aday olarak İstanbul Milletvekili seçildi. Kan, bu kongrede AKP MKYK'sına girdi.

Recep Akdağ: AKP Erzurum milletvekili olarak TBMM'ye giren Akdağ, tıp doktoru. Akdağ, AKP iktidarlarında 10 yılı aşkın süre sağlık bakanı olarak görev yaparak, "Türkiye'nin Refik Saydam'dan sonra en uzun süre kesintisiz Sağlık Bakanlığı görevinde kalan ismi" olarak tarihe geçti.

Selçuk Özdağ: Boks federasyonu yönetim kurulu üyesi olan Özdağ, 2011 seçimlerinde ve son olarak da 7 Haziran seçimlerinde Manisa milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

Selçuk Öztürk: Elazığspor Başkanı iken 7 Haziran seçimlerinde vekil adayı olan Selçuk Öztürk, TBMM'ye girmişti.

Vedat Demiröz: Bitlis milletvekili. 2011 ve 7 Haziran seçimlerinde AKP Bitlis'ten vekil seçildi. Demiröz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerine mali danışmanlık ve Emlak Konut'ta başkan vekilliği görevlerinde bulundu.

Yalçın Akdoğan: Başbakanlığı'nın ilk iki döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın metin yazarlığını yapan Yalçın Akdoğan, 2011 seçimlerinde milletvekili adayı olmuş ve Ankara'dan milletvekili seçilmişti. Vekil olduktan sonra da Başbakan Erdoğan'ın danışmanlığını yürüten Akdoğan, 17- 25 Aralık operasyonlarının ardından da hükümete Başbakan Yardımcısı göreviyle dahil olmuştu. Akdoğan, çözüm sürecinin mimarları arasında yer alıyor. 7 Haziran seçimlerinde yeniden Ankara milletvekili seçilen Akdoğan, seçim öncesinde "HDP barajı geçerse, çözüm süreci biter" çıkışıyla gündeme gelmişti.

Yaşar Karayel: Kayseri milletvekili olan Karayel, Abdullah Gül ve recep Tayyip Erdoğan gibi, Milli Türk Talebe Birliği'nde yer aldı. Karayel, Milli Gençlik Dergisi'nde de yöneticilik yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başkan danışmanı olarak görev yapan Karayel, ardından da Erdoğan döneminde "Başbakan başmüşaviri" olarak görev yapmıştı.

Zeki Aygün: İşadamı olan Zeki Aygün, 2011 ve 2015 7 Haziran seçimlerinde Kocaeli milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

İşte AKP MKYK'sında yer alan 50 isim...

1- Abdülhamit Gül

2 -Ali Aydınlıoğlu

3- Alev Dedegil

4- Asuman Erdoğan

5- Ayhan Sefer Üstün

6- Ayşenur Bahçekapılı

7- Aziz Babuşçu

8- Bekir Bozdağ

9- Berat Albayrak

10- Binali Yıldırım

11-Bülent Gedikli

12- Burhan Kuzu

13- Cemil Çiçek

14- Çiğdem Karaaslan

15- Edibe Sözen

16- Efkan Ala

17 - Faruk Çelik

18- Fatih Şahin

19- Fatma Betül Sayan Kaya

20-Galip Ensarioğlu

21-Hamza Dağ

22-Hayati Yazıcı

23-Mehmet Mehdi Eker

24-Mehmet Ali Şahin

25-Mehmet Babaoğlu

26-Mehmet Doğan Kubat

27-Mehmet Erdem

28-Mehmet Müezzinoğlu

29-Mehmet Muş

30-Mehmet Özhaseki

31-Metin Doğan

32-Mevlüt Çavuşoğlu

33-Mustafa Ataş

34-Mustafa Şentop

35-Naci Ağbal

36-Nihat Zeybekçi

37-Nurettin Canikli

38-Nükhet Hotar

39-Numan Kurtulmuş

40-Ömer Çelik

41-Öznur Çalık

42-Ravza Kavakçı Kan

43-Recep Akdağ

44-Selçuk Özdağ

45-Selçuk Öztürk

46-Süleyman Soylu

47-Vedat Demiröz

48-Yalçın Akdoğan

49-Yaşar Karayel

50-Zeki Aygün

Kongreden dakikalar

Hürriyet'te yer alan habere göre, işte dakika dakika kongreden notlar:

Saat 18:00 MKYK onaylandı

Tek liste halinde gidilen MKYK seçimlerinde 1445 delegeden 1313'ü oy kullandı. MKYK Asıl Üyeleri 1295 oyun tamamını alarak onaylandı, 18 oy ise geçersiz sayıldı.

Saat 16:30 AKP Genel Başkanı yeniden Davutoğlu

Başbakan Ahmet Davutoğlu AKP 5. Olağan Kongresi'nde 1353 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. Kongrede 1360 delege oy kullandı.

Saat 14:30 - 1380 delege imzasıyla tek aday Davutoğlu

AKP Kongresi'nde, Genel Başkan adaylığı ve merkez organları için seçimlere geçiliyor. Adaylık için verilen süre doldu. Ve 1380 delegenin imzasıyla Genel Başkanlık için tek bir aday gösterildi; Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu...

Saat: 14:00 Oy kullanma

1445 delege oy kullanacak Genel Başkan ve MKYK üyeleri seçilecek

Saat 13:45 - İşte AKP kongresinde gelen yenilikler

AKP Kongresi'nde üç konuda önemli tüzük değişiklikleri yapılacak.

Bizzat AKP lideri Ahmet Davutoğlu'nun Kongre konuşmasında açıkladığı tüzük değişiklikleri ile partide yapılacak yenilikler şöyle;

1- SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU KURULUYOR- AKP, Davutoğlu'nun deyimiyle, "siyasi gücü erdemle, hikmetle, irfanla" birleştirmeyi kalıcı kılmak üzere, Parti yapısı içinde bir "Siyasi erdem ve Etik Kurulu" oluşturacak.

2- İKİ YENİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI GELİYOR- Davutoğlu, ayrıca Partide iki yeni Genel Başkan Yardımcılığı ihdas edileceğini açıkladı. Bunlar; İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile, Çevre, Şehir ve Kültür işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı olacak

3- ÜÇ DÖNEM KURALI KALKIYOR- Davutoğlu ayrıca, bugünkü kongrede yapılacak tüzük değişikliği ile 3 dönem sınırı getiren kuralın kaldırılacağını da açıkladı. Bunun gerekçesini ise, 7 Haziran seçimleri ile 1 Kasım seçimleri arasındaki sürenin "kısa olması" ile açıkladı.

Saat 13:10 - Davutoğlu'ndan 8 maddelik manifesto

Davutoğlu, kongrede yaptığı konuşmasında Türkiye'nin yaşananlara rağmen atılacak adımları tek tek saydı;

1- Özgüven restorasyonu yapılacak, özgüvenimiz hakim kılınacak

2- Demokrasimiz bütün temel özellikleriyle hakim kılınacak

3- Bürokrasimiz devletimizde en müphem şekilde yeniden inşa edilecek

4- Kültür ve medeniyetimize ilişkin restorasyonumuz sürecek

5- Ekonomide restorasyon sürecek

6- Dış politikadaki atılımlar sürecek.

7- Terör örgütleri, piyonları ve onlarla birlikte harekete geçen şer odaklarıyla mücadele edilecek

8- 17 Nisan'da açıklanan yargı reformuyla yargı sağlam temellere oturtulacak

Saat 12:30 - Davutoğlu kongre konuşması için kürsüye çıktı

Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu merakla beklenen kongre konuşmasını yapıyor. Davutoğlu konuşmasına şehitler ve dün Mekke'de hayatını kaybeden hacı adayları için salondakileri Fatiha okumaya davet ederek başladı.

Saat 12:25 - Hamas'tan Meşal ve 17 kişi katıldı

AKP Kongresi'nde yabancı konuklar da teker teker okundu.

En çok alkışı ise Filistin'den 17 kişilik bir heyetle kongreye katılan HAMAS Lideri Halid Meşal aldı.

Irak'tan ise Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Usame Nuceyfi ve Başbakan Yardımcısı Kongreye katıldı. Kuzey Irak Kürt Bölgesi yönetiminden ise Hükümet Sözcüsü Safeen Diyazi kongreye katıldı. Tunus'tan ise Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi kongreye katıldı.

KKTC Başbakanı Ömer Kalyoncu, UBB Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Irak Türkmen Cephesi Erşad Salihi de kongreye katılan misafirler arasındaydı.

Saat 12:05

Kongre'de AKP'nin geçmişi ve Recep Tayyip Erdoğan için özel hazırlanmış iki tanıtım filminden sonra Ahmet Davutoğlu'nun AKP Genel Başkanlığı'nı devraldığı son bir yıllık dönemi anlatan üçüncü bir tanıtım filmi daha yayınlandı.

Davutoğlu dönemini anlatan tanıtım filmi, bir önceki Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından bir alıntıyla başladı.

"Kardeşlik hukuku" alt yazısı ile Erdoğan ile Davutoğlu'nu birarada gösteren kareler ve görüntülerle devam eden Ahmet Davutoğlu'na ilişkin tanıtım filminde daha sonra ise Davutoğlu'nun vatandaşlarla, özellikle de çocuklarla görüntülerine yer verildi. Filmde, "Yeter ki bir çocuk çıksın karşısına, artık Başbakan yoktu, Ahmet Amca vardı" denilerek, Davutoğlu'nun çocuklarla oyun oynarken görüntüleri yer aldı.

Saat 11:55 - HDP katılmadı

AKP Kongresi'ne katılan siyasi parti ve dernek başkanları tek tek sayıldı.

Davetli olmasına rağmen HDP'den kimse AKP kongresine katılmadı.

TBMM'de temsil edilen partilerden sadece CHP'den Genel Sekreter Gürsel Tekin ve MHP'den Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel Kongre'ye katıldı.

Ayrıca, Demokrat Parti, DSP, Saadet Partisi, ANAP, Çoğulcu Demokrasi Partisi de Kongre'de yer aldılar.

Saat 11:50 - Abdullah Gül'ün mesajı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kongreye katılmadı ama gönderdiği mesaj okundu.

Gül'ün mesajı şöyle:

''Değerli gönüldaşlarım ve isimsiz kahramanlar...

Kurucusu olmaktan iftihar ettiğim AK Parti Kongresi’ni hayırlara vesile olmasını diliyorum.

2001'de kurulan AK Parti'nin hizmetleri erdemliler hareketi olarak yansımasıdır. 2002'de Türkiye’yi özgürlükler ülkesine dönüştürmüştür. Kapsamlı bir reform hareketiyle ülkemizin tarihini değiştirmiş kardeş ülkelere de ilham kaynağı olmuştur.

Girdiği her seçimden başarıyla ayrılmıştır. Ülkemiz zor bir dönem geçmektedir. İnsanlık, siyasi ve terörün etkisiyle karşı karşıyız. Bu olumsuz şartlar karşısında da hak ve hukuktan uzaklaşmadan ortak akılla hareket ederek milletimizin sorunlarının çözümü olmaya devam edecektir.

Bu partinin sevdalısı ve kurucusu olarak, gönüldaşınız olarak kongrenizde başarılar diliyor ve hepimizi Allah’a emanet ediyorum''

SAAT 11:45 - Erdoğan'ın sesinden Sezai Karakoç şiiri

AKP Kongresi için hazırlanan Recep Tayyip Erdoğan tanıtım filmi, bizzat Erdoğan'ın sesinden, Sezai Karakoç'un "Sürgün ülkeden başkentler başkentine" şiiri ile sona erdi.

Kongreye katılan partililerin ayakta alkışladığı filmin sonunda, Erdoğan Karakoç'un şiirindeki "ey Sevgili, en sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim" dizelerini okudu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı görevine başlamadan önce katıldığı son AKP kongresinde de aynı şiiri okumuştu.

Saat 11:40 - AKP kongresinde Erdoğan mesajı: Gücümüz Erdoğan'a bağlılığımızdandır

Divan Başkanı seçilen Bekir Bozdağ, önce Erdoğan'ı özel olarak selamladı, "yolun yolumuz, davan davamızdır" dedi, ardından da "gücümüz Recep Tayyip Erdoğan'a olan bağlılığımızdandır" diye devam etti.

Ardından da Recep Tayyip Erdoğan için özel olarak hazırlanmış bir tanıtım filmi yayınlandı.

Tanıtım filminde, AK Parti'nin 1. kongresinden itibaren, tüm kongrelerinde Erdoğan tarafından "Genel Başkan" sıfatıyla yapılan konuşmalardan alıntılar yer aldı.

Saat 11:20 - Bekir Bozdağ'ın dili sürçtü: Türkiyemizin 3. Cumhurbaşkanı Davutoğlu

Kongre'de Divan Başkanı seçilen Bekir Bozdağ, yaptığı konuşmada bugün Arena'da yapılan kongrenin, partinin kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmadığı ilk AK Parti Kongresi olduğuna dikkat çekti.

Bozdağ'ın Kongre'nin Davutoğlu'nun Genel Başkanlığı'ndaki ilk kongre olduğunu vurguladığı konuşmada ise bir ara dili sürçtü. Bozdağ, Davutoğlu'ndan "AK Parti'nin 3. Başbakanı" olarak bahsetmek yerine "Türkiyemizin 3. Cumhurbaşkanı" dedi.

Bozdağ'dan Erdoğan'a selam özel selam: Yolun yolumuz, davan davamız

Kongre Divan Başkanı Bozdağ, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel vurgularla bahsetti. "Sayın Erdoğan'ı saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyoruz" diyen Bozdağ, şöyle devam etti; "Zat-ı Devletleri'ni muhabbetle ve saygıyla selamlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız; yolun yolumuz, davan davamızdır. Bize gösterdiğin 2023, 2053 ve 2073 hedeflerine kararlılıkla yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz."

Saat 11:15 - Divan Başkanı Bozdağ, üye Boynukalın

AK Parti Kongresi'nde Divan oy birliği ile seçildi. Divan Başkanlığı'nı Eski Başbakan yardımcısı ve eski Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ üstlendi. Başkan Yardımcısı Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül oldu. Divan üyelerine ise grup Başkan Vekili İlknur İnceöz, İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Kadın Kolları Genel Başkanı Azize Sibel Gönül ile Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahim Boynukalın seçildi. Boynukalın, Hürriyet'e saldırıda yer alan isimler arasındaydı.

Saat 10:25 - Başbakan Davutoğlu geldi

Başbakan Davutoğlu, Ankara Arena Spor Salonu'na geldi. Kongre salonunun dışında bir konuşma yaptı.

Saat 10:20 - Altı dilde canlı yayın

AK Parti Kongresi'ndeki konuşmalar, aynı anda altı dile çevriliyor. Konuşmalar, İngilizce, Arapça, Rusça, Türkçe, Fransızca ve Almanca simültane tercüme ile hem salondaki yabancı konuklar için, hem de yabancı medya organları için anında çevrilecek.

AK Parti Kongresi'nde ilk kez bir de İngilizce olarak, partiyi tanıtan bir kitapçık dağıtıldı.

Kitapçıkta, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun dışında, AK Parti'nin kurucu Genel Bakanı Recep Tayyip Erdoğan dışında, AK Parti'li ilk Başbakan Abdullah Gül'ün de fotoğrafı yer aldı.

Saat 10:15 - 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları

AK Parti Kongresi'nde, tribünlerdeki partililer zaman zaman slogan atıyorlar. En çok atılan slogan ise "Recep Tayyip Erdoğan". Partililer, tempo tutarak AK Parti'nin kurucu Genel Başkanı'nın adını sürekli tekrarlıyorlar.

Saat 10:00 - Protokol sıralarında Türk bayrakları

AK Parti Kongresi'nde parti bayrağından çok Türk bayrağı bulunuyor.

Protokol sıralarına da özel olarak birer tane Türk Bayrağı bırakıldı.

Kongre'ye, yurtdışından da çok sayıda devlet adamı ve siyasetçi davet edildi. Davetliler arasında Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi, Brezilya eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Celso Nunnes Amorin, Fas Eski Hükümet Başkanı Abbas El Fassi, Irak Devlet Başkan Yardımcısı Ayad Allawi, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi, KKTC Başbakanı Ömer Kalyoncu, Makedonya Devlet Bakanı Furkan Cako gibi isimler bulunuyor. Kongreye, Almanya ve Belçika parlamentolarından Türk asıllı vekiller de davet edildi.

Saat 09:50 - Davutoğlu önce dışarıdaki partilieri selamlayacak

AK Parti Kongresi, saat 10.00'da, Genel Başkan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun gelmesiyle başlayacak.

Davutoğlu, Kongre salonuna girmeden önce ise dışardaki partilileri selamlayacak, onlara kısa bir konuşma yapacak.

Saat 09:40 - Erdoğan için özel tanıtım filmi

Kongrenin gündemi de Ankara Arena'da kürsüden salondaki partililerle paylaşıldı.

Müziğin kullanılmadığı kongre için çok sayıda tanıtım filmi hazırlanmış.

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren yaşanan gelişmelerin yer aldığı tanıtım filminin dışında Erdoğan için de ayrı bir tanıtım filmi kongreye gösterilecek.

Benzer şekilde AK Parti Genel Başkanı ve Kongre'nin tek genel başkan adayı olan Ahmet Davutoğlu için de ayrı bir tanıtım filmi, Davutoğlu'nun kongreye hitabından hemen önce gösterilecek.

Saat 09:30 - Erdoğan ekranda her göründüğünde...

AK Parti Kongresi için özel olarak hazırlanmış tanıtım filmi de gösterildi. AK Parti'nin kuruluşundan itibaren yaşananların anlatıldığı tanıtım filminde, partinin kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her görüntüsü, kongre salonundakiler tarafından alkışlandı.

Tanıtım filminde Abdullah Gül'den de "AK Parti'nin ilk Başbakanı" olarak bahsedildi.

'Müzik yayını yapılmayacak'

AKP kongresinde, siyasi parti kongrelerinin "olmazsa olmazı" müzik yayını, bu sefer yapılmayacak. AKP yetkilileri, bu kararın Türkiye'nin geçmekte olduğu sıkıntılı dönem ve terörle mücadelede şehit olan güvenlik güçleri nedeniyle alındığını kaydediyorlar.

'Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın'

Salon, sloganlarla süslenmiş durumda. AKP'nin daha önceki seçimlerde kullandığı "Onlar konuşur, AK Parti yapar" ve "hayaldi gerçek oldu" sloganlarının dışında, "Lafa değil, icraata bakarım", "yakın ışıkları Türkiye aydınlansın", "Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan" da dikkat çeken sloganlar.