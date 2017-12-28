AKP'de 'KHK' çatlağı; Gül - Erdoğan - Arınç arasında 'Twitter' krizi nasıl başladı, kim, hangi tarafta yer aldı?

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan 696 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) AKP zirvesinde tartışmalara yol açtı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin "bastırılmasında" rol oynayan sivillere yargı muafiyeti getiren düzenleme için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "kaygı verici", "gözden geçirilmeli" yorumlarında bulundu. Gül'ün, KHK'larla ilgili resmi Twitter hesabında yaptığı iki paylaşımı, 28 Aralık saat 17:53 itibarıyla toplam 9288 kişi retweetledi, 29511 kişi beğendi, 4722 kişi yorumladı. Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP kurucularından Bülent Arınç'ın da retweetleyerek desteklediği paylaşımlar için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir" dedi. Erdoğan, "düzenlemenin son derece açık olduğunu" vurgulayarak "Neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz?" ifadesini kullandı.

Abdullah Gül ne demişti?

Gül, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetmişti:

"15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İleride hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum."

Bülent Arınç'tan 'retweet desteği'

Gül'ün bu paylaşımını kendi takipçilerine aktaran bini aşkın sosyal medya kullanıcısı arasında, AKP kurucularından Bülent Arınç da vardı. Bu nedenle Erdoğan'ın Gül için kullandığı "Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir" ifadesinin odağında, Arınç'ın da olduğu yorumları yapıldı.

AKP Grup Başkanvekili: Rahatsız olması üzücü

Gül'ün paylaşımlarına AKP kanadında ilk tepki gösteren isim, Grup Başkanvekili Bülent Turan oldu. Turan, "Daha eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız oluyor olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun" dedi.

Şamil Tayyar: Gül, 2019'un provasını yapıyor!

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Gül'ün bu paylaşımlarına tepki gösterdi; 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için "prova" yaptığını iddia etti. Tayyar, sözlerine "Muhaliflerle arasında paydaşlık oluşturmaya, AK Parti ile arasındaki mesafeyi açmaya çalışıyor. Ne yapsa nafile" diye devam etti.

"Ellerinde benzin bidonlarıyla tartışmaya koşturdular..."

AKP Ankara Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal da, Gül'ü isim vermeden eleştirdi. Başbakanlığı döneminde Erdoğan'ın "metin yazarlığı" görevini üstlenen Ünal, bugün (28 Aralık 2017) yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı:

“(...) Bir de, böyle münakaşalı ortamları pek seven, tartışma çıksın diye adeta pusuya yatmış bekleyen, risk varken ortada görünmeyip, ‘akil insan’, ‘vicdan sahibi insan’ gibi görünmek için fırsatı hemen değerlendirip tartışmaya balıklama atlayan eski/emekli siyasetçi figürler var. Onlar da CHP’nin değirmenine su taşıdılar, ellerinde benzin bidonlarıyla tartışmaya koşturdular.”

"Hattımız 'Erdoğan' karşıtlığıdır' deyin, bilelim"

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Gül'e sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla eleştirdi. "15 Temmuz’un arkasındaki işgalci akla yaranmak ve alkışını alabilmek için Sayın Erdoğan’a başkalarının kirli omuzlarından ateş etmekten vazgeçin" diyen Külünk, "Sizi omuzlarında taşıyan Anadolu’nun masum insanlarının duygularının üzerinde yürümeyin. ‘Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır’ deyin bilelim" diye yazdı.

696 sayılı kanun hükmünde kararnamede ne deniyor:

"Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın, 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişilerin hiçbir hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu olmayacaktır."