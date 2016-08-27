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AKP'de istifa; ilçe başkanı ve yönetim kurulu görevinden ayrıldı

"Seçimle gelen istifa ile görevinden ayrılır"

27 Ağustos 2016 00:17

AKP Bodrum İlçe Teşkilatı Başkanı Çiğdem Demiralp ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.

30 Haziran 2014 tarihinde merkezden yapılan atama ile göreve gelen ve aynı yıl yapılan kongerde seçilerek bugüne kadar AKP Bodrum İlçe Başkanlığı görevini yürüten Çiğdem Demiralp yönetim kuruluyla birlikte istifa ettiklerini yazılı açıklamayla duyurdu. 

Demiralp, basın kuruluşlarına gönderdiği açıklamasında istifalarının gerekçelerine yer vermezken, “AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı görevimden yönetim kurulu üyelerim ile istifalarımızı vermek suretiyle ayrılıyoruz. Görev yaptığım süre boyunca şahsıma gösterdiğiniz değer ve desteklerden dolayı teşekkür eder saygılarımı sunarım” dedi.

İstifaların AK Parti Genel Merkez tarafından bütün illerde uygulanan bir yöntem olduğunu belirten Özmen, “Bu Bodrum’a özgü bir uygulama değil. Seçimle gelen istifa ile görevinden ayrılır. Kongreye kadar da genel merkezden atama yapılır. Partiyi ileri taşımak için taze kan arayışıdır. Genel Merkez tarafından yine aynı arkadaşımızda görevlendirilebilir, başkası da görevlendirilebilir. Bu partiyi ileri taşımak için yapılır. Altında art niyet aramamak gerekir. Partimizde görev verilirse yaparız, görev verilmezse de partimiz için çalışmaya, hizmet etmeye devam ederiz” dedi.

 

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AKPAKP Bodrum İlçe TeşkilatıİstifaÇiğdem Demiralp

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