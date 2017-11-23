AKP'de istifa

Sakarya'nın AKP Ferizli İlçe Başkanı Ramazan Serhoş ve 20 kişilik yönetim kurulu, genel merkezin başkanlık için Dursun Ali Dal'ı aday göstermesinin ardından istifa etti.

AKP Ferizli İlçe Başkanlığı'na genel merkez tarafından Dursun Ali Dal aday gösterildi. Muhaliflerin ilçe teşkilatında toplantı yaptığına dair yerel basında haberler çıkınca, bugün AKP İl Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli'ye giderek İlçe Başkanı Ramazan Şerhoş ve yönetim kuruluyla görüştü. Remazan Şarhoş ve yönetim kurulu üyeleri, yapılan toplantının ardından görevlerinden istifa etti.