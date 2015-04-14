'AKP'de 'ikinci yarı'da kimler sahaya çıkacak?'

Yarın (15 Nisan 2015) 7 Haziran seçimleri için yapacağı aday tanıtım toplantısında seçim beyannamesini de açıklayacak olan AKP'nin yeni programına ilişkin bilgiler aktaran Star gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu, seçim beyannamesine "İkinci yarı" adının verildiğini söyledi. "Sahaya inmek, sadece bakanlıkla olmayacak; birçok ismi başka görevler ve görevlendirmelerle kamuoyunda daha sık göreceğiz" diyen Kartoğlu, 'ikinci yarı'da AKP'de boy gösterecek isimleri açıkladı.

Kartoğlu'nu Star'da "İkinci yarı ve takıma girecek yeni forvetler" başlığıyla yayımlanan (14 Nisan 2015) yazısı şöyle:

Yarın AK Parti 7 Haziran seçimleri için adaylarını tanıtacak, seçim beyannamesini açıklayacak...

Beyanname için hafta sonu da çalışıldı.

Geçen haftaki yazımda, AK Parti’nin üç önemli hedefinden söz etmiştim:

- Çözüm sürecini tamamlama;

- Katma değeri yüksek üretime dayalı büyüme;

- (Her ikisinin de teminatı olmak üzere) Toplumsal barışı ve demokrasiyi güçlendirecek yeni anayasa ve başkanlık sistemi...

Seçim beyannamesi de bu ayaklar üzerine oturacak.

Ahmet Davutoğlu, Başbakanlık görevini aldıktan sonra art arda ekonomik teşvik ve destek paketleri ile sosyal projeler açıklamıştı.

Seçim beyannamesinde de yeni yatırım projeleri ve örneğin ‘Alevilik’ gibi konularda sosyal açılımlar yer alacak.

Dikkatinizden kaçmamıştır;

Ekonomik istikrar ve kalkınma, Kürt sorunu, terör, sosyal adaletsizlik, Alevilik gibi konularda devrim niteliğinde adımlar atan AK Parti hükümetlerinin ‘klasiği’ üzerine inşa edilen yeni bir süreç başlıyor.

Seçim beyannamesi de adını buradan alıyor:

‘İkinci yarı’...

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İkinci yarıda sahaya inecek kadrolar da adaylarla birlikte belirginleşmeye başladı. ‘Sahaya inmek’ sadece bakanlıkla olmayacak; birçok ismi başka görevler ve görevlendirmelerle kamuoyunda daha sık göreceğiz.

Aralarında ilk göze çarpanlar siyaset bilimciler, anayasa hukukçuları, ekonomistler ve çözüm sürecine katkıda bulunacak isimler:

SETA eski Başkanı Dr. Taha Özhan (Malatya), Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Adnan Boynukara (Adıyaman), Dışişleri Bakanlığı sırasında Davutoğlu ekibinin başı olan Ali Sarıkaya, Siyaset bilimci Prof. Talip Küçükcan (Adana)...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel danışmanı Mücahit Arslan (resmi adıyla Ali İhsan Arslan), Erdoğan’ın konuşma metinlerini yazan Aydın Ünal, yine Erdoğan dönemi Başbakanlık Başdanışmanı Dr. Ertan Aydın, Davutoğlu’nun danışman kadrosundan Prof. Vedat Bilgin...

Anayasa hukukçusu Prof. Osman Can, emekli savcı Reşat Petek (Burdur)...

Borsa İstanbul Başkanı İbrahim Turhan (İzmir), Maliye Bakanı Müsteşarı Naci Ağbal (Bayburt), ilk milli tank, insansız hava aracı ve savaş gemisinin mimarlarından Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Faruk Özlü, Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Abdullah Atalay (Ağrı)...

Diyarbakır’ın önde gelen isimlerinden Salim Ensarioğlu, Haşim Haşimi, Prof. Fazıl Hüsnü Erdem ve Abdurrahman Kurt (Diyarbakır) ile Mazlum-Der kurucu Genel Başkanı Yılmaz Ensaroğlu (Ağrı), gazeteciler Orhan Miroğlu (Mardin), Muhsin Kızılkaya (Mersin) ve Hüseyin Yayman (İstanbul)...

Ayrıca, Türkiye’nin ‘dış Türkler’ ve yoksul dünyaya yönelik çalışmalarına destek verecek iki önemli isim de dikkat çekiyor:

Yoksul dünyaya iyilik taşıyan Yeryüzü Doktorları hareketinin kurucusu, Somali Büyükelçisi Kani Torun (Bursa) ile Yurtdıs?ı Türkler Bas?kan Yardımcısı ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD Avusturya Kurucu Genel Bas?kanı Gürsel Dönmez...

Kamuoyunda henüz tanınmayan isimlere ilişkin değerlendirmeleri de seçim sürecinde yapacağım.

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Gelelim bakanlıklara... Aday seçimlerindeki ‘süreklilik-yenilenme’ dengesi, ikinci dönemin olası ilk hükümet kadrolarına ilişkin ipuçları da veriyor.

Yani;

Halen kabinede yer alan isimlerden -özellikle son girenler- çoğunun devam edebileceği;

Halen milletvekili olanlar arasından birkaç bakan çıkabileceği;

Ve adaylar arasında bakanlık için düşünülen güçlü isimlerin olduğu konuşuluyor.

‘Kim kalır, kim değişir’ analizi yapmak bugün için doğru olmaz. Ancak, -bazı görev değişiklikleri olmakla birlikte- ekonomi ile ilgili bakanların büyük kısmını; AK Parti hükümetlerinin siyasi çizgisinde sürekliliği sağlayacak isimleri; çözüm süreci ve paralel yapıyla mücadelede önemli görevler üstlenenleri bu kapsamda sayabiliriz.

Üç dönem ilkesi nedeniyle iki Başbakan Yardımcılığı ile Dışişleri Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Gümrük Ticaret Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı’na yeni isimlerin geleceğini hatırlatalım.