AKP'de ibre erken seçime mi döndü?

Türkiye, Meclis Başkanlığı seçiminin ardından partiler arasında koalisyon görüşmelerinin başlamasını beklerken, AKP kulislerinde “ibrenin erken seçimden yana döndüğü” konuşuluyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, bu iddiaya dair ilk işaretinse, AK Parti’nin, Meclis Başkanlığı seçiminde hiçbir şekilde kendi adayı dışındaki bir ismi desteklemeyeceğini açıklaması olduğu belirtiliyor.

‘CHP ile koalisyon zor olur’

AK Parti kulislerinde CHP ile koalisyon konusunda, “Güvenoyu almak için 18 vekilimiz eksik. Bunun için 8 bakanlık vermeyiz. CHP’de çok parçalı yapı var. Koalisyon zor olur. Kurulsa da dağılır” değerlendirmelerinin yapıldığı ifade ediliyor.

‘MHP'nin tavrı belli’

MHP ile olası koalisyon için de, “MHP’nin Cumhurbaşkanı ile ilgili tavrı belli. Cumhurbaşkanı’mızı pazarlık konusu yapmayız” denildiği belirtiliyor.

‘HDP dile dahi getirilmiyor’

HDP ile koalisyon seçeneği ise AK Parti kulislerinde neredeyse hiç dile getirilmiyor.

‘Yaş sonrasına kalacak’

Öte yandan “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 3-5 Ağustos arasında yapılacak Yüksek Askeri Şûra’ya (YAŞ) mevcut hükümetle girmek istediği, bu nedenle hükümet kurma görevini, sürecin tamamlanması YAŞ sonrasına kalacak şekilde vereceği” de kulislerde dile getirilen iddialar arasında.