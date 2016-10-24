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AKP'de Hilmi Özkök tartışması; Başbakan Yıldırım'ın "Gülen'in istediği komutan" iması kafaları karıştırdı

Başbakan Yıldırım'ın Nazlı Ilıcak'a dayandırdığı iddiası...

24 Ekim 2016 20:15

Ali Aslangül

Başbakan Binali YıldırımAKP iktidarının ilk Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök hakkında "Fethullah Gülen cemaati ile bağlantılı olduğunu" ima eden bir iddiayı gündeme getirdi.

AKP'nin 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın gerçekleştirildiği Afyonkarahisar'da A Haber, CNN Türk, Habertürk, Kanal 24, NTV, TRT Haber ortak programında konuşan (23 Ekim 2016) Yıldırım, Özkök'ün "hükümetin cemaat konusunda uyarılmasına karşın adım atmadığına" dair açıklamalarını eleştirdi. Yıldırım, "Eski bir Genelkurmay başkanı çıkıp diyor ki 'Biz 2004'te uyardık.' Ne uyardınız kardeşim, karara bakıyoruz, 'Nur cemaati ve hizmet hareketi izlenmelidir.' Ne zamandan beri cemaatler terör örgütü oldu. Bizim için kırmızı çizgi, terör faaliyetinin başladığı gündür, o da 17 Aralık'tır" dedi. 

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan gazeteci-yazar Nazlı Ilıcak'la Hilmi Özkök arasında geçtiği iddia edilen diyaloğa da gönderme yapan Yıldırım, Özkök-cemaat ilişkisi konusunda ima içerdiği yorumlarına neden olan şu görüşü dile getirdi:

"Nazlı Ilıcak, Gülen'i ziyaretinde 'Hocam, bu askeriyenin baskıları ne zaman bitecek?' şeklinde bir soru soruyor ve 'Hilmi Özkök Genelkurmay Başkanı olacak, o zaman merak etmeyin her şey düzelecek' şeklinde cevap alıyor. Bu bir kitapta da yer aldı."

 

Hilmi Özkök ne demişti?

 

18 Ekim'de 'Darbe girişimini araştırma komisyonu'na bilgi veren Hilmi Özkök, uzun yıllar tartışılan 2004 yılında imzalanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararlarını hatırlatarak, "FETÖ'ye karşı hükümeti 2004 yılında MGK kararıyla uyardık ancak pek fazla bir şey yapılmadığını gördük" demişti. Özkök, "Işıklar Askeri Lisesi’nde okurken, Kuleli Askeri Lisesi’nden gelen bir grup vardı. Farklı bir gruptu. Biz de namaz kılıyorduk ama onlar farklıydı. Orada bir öğretmenden etkilenmiş bir gruptu. Şartlandırılmış gibi bir halleri vardı. Nurcuları böyle tanıdım" diye konuşmuştu.

 

Yalçın Akdoğan'dan Özkök savunması

 

AKP Ankara Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ise, 22 Ekim'de Star'daki köşesinde Hilmi Özkök'e destek veren bir yazı kaleme almıştı. Akdoğan, Özkök hakkında "Demokrat bir kişiliğe sahip olan dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün o dönemdeki dirayetli tavrı birçok olumsuzluğun gün yüzüne çıkmasını veya netice almasını engellemiştir" ifadesini kullanmıştı.

 

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