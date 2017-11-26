"AKP’de Gül’ün faaliyetleri konuşuluyor, gerilim var"

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, AKP'de ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün faaliyetlerinin konuşulduğunu yazdı. Özçelik, "Gerilim var" diyerek, "Üstelik de giderek yükseliyor" ifadesini kullandı.

Özçelik'in "Gül mesaide, aşiret reisleriyle buluştu" başlığıyla (26 Kasım 2017) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu aralar hiç durmuyor. Devletin araçları, memurları, binası, ... emrinde.

Ofisi hareketli. Yakın takipte olmasına rağmen pek aldırmıyor. Emekli diplomatlar, emekli üst düzey bürokratlar, kenarda kalmış AKP’liler, muhalefet partilerinin kritik isimleri, ofisine girip çıkıyor.

Erdoğan’ın yakın çevresinden verilen bilgiye göre, AKP’de aktif görevde olanlarla da teması var. Ama onlarla görüşme ofiste yapılmıyor. Dost ziyaretlerinde “tesadüfen”(!) bir araya geliyorlar.

Aşiret reisleri

Gül son dönemde, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki aşiretlerin ileri gelenleri ile bir araya geliyormuş. AKP’lilere göre, bu buluşmaları organize eden kişi tanıdık. Eski AKP sözcüsü Hüseyin Çelik.

Sayı bile veriliyor. “20 gün öncesine kadar 28 aşiret reisi ile görüştü”deniyor. Kimler olduğu da biliniyormuş. Adam adama markaj yapıldığı anlaşılıyor.

Yurt dışı temaslar da sürüyor

Koruma Müdürü Osman Çangal, Gül’ün emrindeki 18 kamu aracı ile ilgili olarak Fatih Altaylı’ya, “Sayın Gül emekli değil. Çok aktif. Sürekli geziyoruz. Mesela şu an Urfa’dayız. Geçen ay içinde bir Londra, iki de Arap ülkesi ziyaretimiz oldu. İstanbul’daki ofiste de çok yoğun bir programımız var” demişti.

Duyumlara göre, telefon diplomasisi devam ediyormuş. İçerdeki ve dışarıdaki ziyaretleri de sürüyor. En son Kazakistan’ın Başkenti Astana’daydı.

Çok eski cumhurbaşkanı gördük

Bugüne kadar birçok eski Cumhurbaşkanı gördük. Görev süreleri bitince kenara çekildiler.

Evren bile Marmaris’e gitmişti. Orada resme başladı. Resimleri kopya olsa da oyalanıyordu. Darbe lideri Evren’in bile, 17-18 araç, onlarca kamu personeli, makam olarak kamu binası, ... yoktu.

Ahmet Necdet Sezer’le zaman zaman karşılaşıyoruz. Mütevazi bir yaşam sürüyor. Hastanelerde bile sıra bekliyor.

Emekli bir Cumhurbaşkanının bu kadar “aktif” olması ilginç.

Gerilim artıyor

AKP’de ve Erdoğan’ın yakın çevresinde Gül’ün faaliyetleri konuşuluyor. Sık sık “Bu ne mesaisi” diye sorulmaya başladı. Gerilim var. Üstelik de giderek yükseliyor.

Son günlerde parti kulislerinde herkesin birbirine, Erbakan’ın Gül’le ilgili değerlendirmeleri anlatması da dikkat çekiyor.