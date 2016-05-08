"AKP'de genel başkan adayı 13 Mayıs'ta belli olacak" iddiası

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 22 Mayıs'ta AKP'de olağanüstü kararı alarak başbakanlık ve genel başkanlık koltuklarını bırakacağını açıklamasının ardından, yeni başkan adayının ne zaman açıklanacağı tartışılıyor. Yeni Yüzyıl yazarı Seda Şimşek, “Cuma geleneği'nin devam etmesi isteniyor, bu sebeple ya 13 Mayıs ya da 20 Mayıs cuma gibi ismin ilan edilmesi planlanıyor" dedi.

Yeni genel başkanın delegelerin imzasıyla teklif edileceğini belirten Şimşek, AKP kulislerinde yeni genel başkanın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın olacağının konuşulduğu söylerken, Yıldırım’ın genel başkan adayı olması halinde, genel başkan adayları arasında ismi geçen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Divan Başkanı olacağının konuşulduğunu da iddia etti.

Şimşek'in Yeni Yüzyıl’da "Yeni Genel Başkan’da Cuma geleneği geçerli" başlığıyla bugün (08.05.2016) yayımlanan yazısı şöyle:

AK Parti’de olağanüstü kongre hazırlıkları başladı. Ankara Arena’da yapılacak kongrede bin 468 delege oy kullanacak. Kongre hazırlıklarını “üst kurul” koordine edecek. Kurul yarın AK Parti Genel Merkezi’nde toplanacak. Kongrenin konseptini ve ana temalarını belirleyecek. Yeni genel başkan, delegelerin imzasıyla teklif edilecek. “Cuma geleneği”nin devam etmesi isteniyor, bu sebeple ya 13 Mayıs ya da 20 Mayıs cuma gibi ismin ilan edilmesi planlanıyor. Yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) için kulisler başlarken, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in genel başkan adayı kim olursa olsun yeni MKYK’da yer almak istemediği öğrenildi. AK Parti’de olağanüstü kongrenin ilan edilmesiyle birlikte hızlı ve hummalı bir çalışma başladı. Genel Başkan Yardımcıları ve eski milletvekillerinin yer aldığı çalışma grupları oluşturuldu. Hazırlıklar parti genel merkezindeki üst kurul koordinasyonunda yürütülecek. Kurul yarın toplanacak, olağanüstü kongrenin konsepti ve teması üzerinde çalışmalara başlayacak.

MKYK için yoğun kulis

Yeni genel başkanın kim olacağı henüz kesinlik kazanmadı ancak kongrede yapılacak MKYK seçimi için yoğun kulis faaliyetleri de başladı. Parti yönetiminde revizyona gidilecek. Davutoğlu’nun yetkilerinin alındığı MKYK önergesine, Konyalı olmaları ve Davutoğlu’na yakınlıkları dolayısıyla imza istenmeyen Mehmet Babaoğlu ve Selçuk Öztürk’ün, yeni MKYK’da yer almamasına kesin gözüyle bakılıyor. Paralel devlet yapılanması ile ilgili açıklamaları tepki toplayan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yerine bu defa MKYK’da Kayseri’den eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ya da Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’a yer verilmesi bekleniyor.

Çiçek de olmayacak

MKYK önergesine “yeterince imza toplanmış, benim imzam olmasa da olur” diyerek imza vermeyen eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in, genel başkan adayı kim olursa olsun yeni MKYK’da görev almayı istemediği öğrenildi. Çiçek’in yerine 7 Haziran seçimlerinden sonraki dönemde TBMM Başkanlığı görevini yürüten Milli Savunma Bakanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz’ın eğer genel başkan adayı olmazsa MKYK’da olacağı belirtiliyor.

Delegeler önerecek

Yeni genel başkan adayının delegelerin imzası ile önerilmesi ve basın toplantısı düzenlenerek, en erken 13 Mayıs Cuma günü kamuoyuna açıklanması planlanıyor. AK Parti’de genellikle gerek yeni kabine gerekse parti yönetimindeki yeni görevlendirmeler perşembe akşamı yapılır, devir teslimler de cuma günü gerçekleşir. “Cuma geleneği” çerçevesinde yeni genel başkan adayının da cuma günü açıklanmasının güçlü bir ihtimal olduğu belirtiliyor. Bu geleneğin devam ettirilmesi konusunda yeni genel başkan adayının ısrarlı olması halinde, 13 Mayıs ya da 20 Mayıs cuma günü kamuoyuna açıklanması seçeneği ortaya çıkıyor. Zamanın kısıtlı olması sebebiyle bu geleneğin uygulanıp uygulanamayacağı merakla bekleniyor.

Yıldırım öne çıkıyor

AK Parti kulislerinde, yeni genel başkanın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım olacağı görüşü öne çıkmış durumda ancak birinci olağanüstü kongre öncesinde de Yıldırım’ın ismi ağırlıkla öne çıkmasına rağmen son hafta genel başkanın Ahmet Davutoğlu’nun olması kararı alınmıştı. Yine benzer bir sürpriz yaşanabileceğine ihtimaline karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net bir işaret gelmeden milletvekilleri bir açıklama yapmaktan, görüş belirtmekten kaçınıyor.

Divan başkanı bozdağ olabilir

Yıldırım’ın genel başkan adayı olması halinde, genel başkan adayları arasında ismi geçen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Divan Başkanı olacağı AK Parti kulislerinde konuşuluyor.

Ağır abiler sahaya inecek

Kurulacak yeni hükümette, yeni parti ve TBMM grup yönetiminde, illerinde güçlü olan, kamuoyunda tanınan, tecrübeli isimler tercih edilecek. Böylelikle ülke ve parti yönetiminde bir zafiyet algısının ortaya çıkması engellenecek. 1 Kasım seçimlerinde önemli rol oynayan üç dönemlikler parti yönetimine geri dönecek.