AKP'de borsa açıldı; büyükşehir adaylığı 10 bin lira

AKP'de yerel seçimlerle ilgili çalışmalar sürerken, adayların merakla beklediği ücretler de belli oldu. Büyükşehir belediye başkanlığına aday olanlardan 10 bin, illere aday olacaklardan 5 bin lira adaylık parası alınacak. Kadın adaylar ve engelliler ise bu miktarın yarısını ödeyecek. Ücretler, başvuru yapılan il ve ilçe teşkilatına gelir kaydedilecek, iade edilmeyecek.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın aktardığına göre, partinin MYK ve MKYK’sı gelecek hafta yerel seçim gündemiyle toplanacak. Seçim takvimi netleşecek.

AKP, üç dönemlik belediye başkanları gibi mevcut il başkanlarından da aday yapmaya sıcak bakmıyor.

AKP'de kimin aday gösterileceğine ilişkin temayül yoklamaları kasım ortasında başlayacak. Delegelere, mevcut belediye başkanı sorulacak ve yerine isim yazılması istenecek. Bu yoklamada sadece il, ilçe, ana kademe üyeleri, kadın ve gençlik yönetimleri, il genel meclisi ve belediye meclis üyeleri, belediye başkanları, eski milletvekilleri, eski il-ilçe başkanları, mahalle ve köy başkanları oy kullanacak. AKP yeni kurduğu elektronik sistemle geçmişte bir ay süren temayül yoklaması sonuçlarını bir günde bitirecek. Temayül sonuçları, oylama bittikten sonra bir saat içinde alınacak. Seçim İşleri Başkanlığı’ndaki uzmanlar tarafından yapılan bu yazılım için para harcanmadı. ‘AK Seçim’ adı verilen bu sistemle, aday başvuruları da alınacak.