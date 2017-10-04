AKP'de bir ilk; Afyon'daki kampa 'partiye sırtını dönmeyen eski yol arkadaşları' da davet edildi!

AKP'nin bu hafta sonu Afyonkarahisar'da yapacağı 26. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda bu yıl bir ilk yaşanacak. 3 yıl aradan sonra yeniden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kampa AKP'nin kurucu milletvekilleri de kampa davet edildi. O isimler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de yer alıyor. Arınç ve Çelik davete olumlu yanıt verirken, Gül'ün henüz bir yanıt vermediği öğrenildi.

Erdoğan, 3 yıl aranın ardından yeniden AKP’nin başına geçmesiyle birlikte, zaman içinde parti yönetimi ile kopuş yaşayan kurucu isimlere çağrı yapmış konuşmasında bazı isimlere de “Bu partiye sırtını dönüp de iflah olan kimse görülmemiştir" sözleriyle tepki göstermişti. “Partiye sırtını sönmeyen yol arkadaşları” olarak nitelenen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik gibi isimler ağustos ayında gerçekleşen AKP’nin 16. Yıl dönümü etkinliğine de davet edilmişti. Söz konusu törene Arınç başta olmak üzere çok sayıda isim katılırken Abdullah Gül, mazeret bildirerek bir mesaj göndermekle yetinmişti.

CNN Türk’te yer alan habere göre, AKP hafta sonu Afyonkarahisar'da İstişare ve Değerlendirme kampına giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 yıllık bir aranın ardından genel başkan olduktan sonra başkanlık edeceği kampa geçtiğimiz yıllardan farklı olarak, AK Parti kurucular kurulunun yanı sıra AK Parti'nin kurucu milletvekilleri de ilk kez kampa davet edildi. Kurucu milletvekilleri arasında yer alan eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de bu kapsamda davet edildi. İki isim hafta sonu Afyonkarahisar'da yapılacak kampa katılacak.

Kurucu milletvekileri kadrosunda yer alan bir diğer isim olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de kampa davet edildi. AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Gül. davete henüz bir yanıt vermedi.

İlk kez davet edilenler arasında AKP birim başkan yardımcıları da yer alıyor.

Ayrıca AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu, Bakanlar Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları, MKYK üyeleri de 26. İstişare ve Değerlendirme kampına davet edilen isimler.

7 Ekim Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşması ile başlayacak kampta ilk gün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek enerji, ulaştırma ve ekonomi politikalarına ilişkin birer sunum yapacak.

Daha sonra düzenlenecek oturumda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu güvenlik ve dış politika sunumu yapacak.

Oturumlarda gündemdeki önemli konu başlıklarının detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

8 Ekim pazar günü ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım basına kapalı oturumda bir konuşma yapacak.

Ardından Yıldırım ve tüm Bakanlar Kurulu üyelerinin hazır bulunacağı oturumda kampa katılan tüm isimlerle birlikte genel bir istişare ve değerlendirme yapılacak.

Ardından bu kez kapanış konuşması için Erdoğan kürsüde olacak.

Kamp süresince Cumhurbaşkanı'nın gruplar halinde vekillerle görüşmeler yaparak özellikle il teşkilatları ve belediyelere yönetimleri ile ilgili istişare ve değerlendirmeler yapacağı da öğrenildi.

Kampta ayrıca AKP'nin 2018 Eylül ayında yapmayı planladığı olağan büyük kongre takvimine ilişkin detayların da netleşmesi bekleniyor.