"AKP'de Başbakan'ın CHP'nin İzmir mitingine katılması, Kılıçdaroğlu'nun Yenikapı'ya davet edilmesi kararlaştırıldı"

15 Temmuz Darbe Girişimi akşamının ardından 'demokrasi için güç birliği' oluşturmaya çalışan iktidar ile muhalefet arasında birçok telefon trafiği de yaşandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla pazar günü yapılacak Yenikapı mitingine muhalefetin de katılmasını sağlamak için Başbakan Binali Yıldırım devreye girdi.

Önceki gün AKP’de yapılan toplantılarda, Yenikapı mitingine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılmasının önemine dikkat çekildi. Başbakan Yıldırım, her iki lideri de arayıp özel olarak davet edeceğini söyledi. Toplantıya katılanlar, “Siz de CHP’nin İzmir’de yapacağı mitinge katılın” dedi. Yıldırım, bu öneriye sıcak baktı. Ancak bazı üyeler, “Kılıçdaroğlu Yenikapı mitingine katılacaksa katılın, yoksa katılmayın” dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Yıldırım, önceki gece her iki lideri de aradı. Başbakan, Bahçeli’ye ulaştı ve Yenikapı mitingine katılmasını istedi. Bahçeli de kabul etti. Ancak aynı saatlerde aradığı Kılıçdaroğlu’na ulaşamadı. CHP ile temas genel başkan yardımcıları aracılıyla sağlandı. Yıldırım ile Kılıçdaroğlu arasında önceki gece sağlanamayan telefon görüşmesi, dün gerçekleşti. Başbakanlık’tan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Başbakanımız, Sayın Kılıçdaroglu’nu telefonla arayarak pazar günü Yenikapı’da gerçekleştirilecek mitingde kendisini de görmek istediklerini belirtti. Sayın Başbakan, Sayın Kılıçdaroğlu’nun kendisine hitaben yazdığı mektubu aldığını belirterek, ‘Mektubunuzu ve önerilerinizi gerekli titizlikle inceleyecek ve değerlendireceğiz’ dedi.”