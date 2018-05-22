AKP'de Alpay Özalan'ın adaylığına tepki: Siyaseti bırakıyorum

AKP’nin İzmir’deki kurucuları arasında yer alan İsmail Sarı, teknik direktör Alpay Özalan’ın 2. bölgeden 2. sırada milletvekili adayı gösterilmesinin ardından aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. AKP'den istifa etmediğini söyleyen Sarı, "Bir topçu tepeden inme gelip, davası için yıllarını veren tüm teşkilattaki arkadaşları yok sayarak listenin en ön sırasına yazılıyor" diyerek dün YSK'ya teslim edilen listeye tepki gösteridi.

AKP'nin Yüksek Seçim kurulu’na dün teslim ettiği listede, teknik direktör Alpay Özalan, İzmir 2. bölgeden milletvekilliğine aday gösterilmişti. AKP’de İzmir kurucu il sekreterliği, il yöneticiliği, Bayraklı ilçe başkanlığı yaptıktan sonra 2014 yerel seçiminde Bayraklı’dan belediye başkan adayı gösterilen ancak kazanamayan İsmail Sarı, 24 Haziran’da yapılacak genel seçim için 2. bölgeden milletvekili aday adayı olmuştu. Ancak, Sarı listeye giremedi.

"Verilen onca emeğin hiçbir önemi yok"

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, bu duruma tepki gösteren Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partiden istifa etmediğini ancak aktif siyaseti bıraktığını belirtti. Özalan’ın 2. bölge 2. sıradan milletveki adayı gösterilmesine tepki gösteren Sarı, şu ifadeleri kullandı:

“16 yıldır birlikte çalıştığım AK Parti teşkilatındaki dava arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Siyasi hayatım boyunca her zaman yanımda olan Bayraklılı can dostlarıma ve tüm halkımıza verdikleri destek için şükranlarımı sunarım. Şunu çok iyi anladım. Verilen onca emeğin hiçbir önemi yok. Bir topçu tepeden inme gelip, davası için yıllarını veren tüm teşkilattaki arkadaşları yok sayarak listenin en ön sırasına yazılıyor. Artık aktif siyaseti bırakıyorum. Haklarınızı helal edin. Benden yana helal olsun.”