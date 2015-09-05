AKP'de 'abiler' adaylık başvurusu yapmadı

AKP’de aday adaylığı başvuru süresi önceki akşam sona erdi. Partinin ‘abileri’ olarak anılan Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin ve Ali Babacan’ın da aralarında bulunduğu etkin birçok isim başvuru yapmadı.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, 7 Haziran seçimlerinde 3 dönem kuralına takılan birçok isim ise bu sefer ‘Ben de varım’ dedi. Öte yandan Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Ben adaylık müracaatı yapmadım, yapmayı da düşünmüyorum” açıklamasını yaptı. Arınç, "Eşimle, ailemle, bazı arkadaşlarımla bu görüşümü paylaştım ancak fırsat olmadığı için henüz Genel Başkanım ile enine boyuna görüşemedik" dedi.

Listelerde büyük çaplı oynama olmayabileceği söylentileri AK Parti’deki aday adaylığı başvurularını da etkiledi. 1 Kasım seçimleri için yaklaşık 3 bin kişi aday adaylığı başvurusu yaptı. 7 Haziran seçimlerindeki 6 bin 223 aday adayı başvurusu dikkate alındığında bu kez başvuruların yarı yarıya azaldığı gözlendi. 3 dönem kuralının esnetilmesi nedeniyle 7 Haziran seçimlerinde bu kurala takılan 70 isimden 27’si, önceki akşam itibariyle adaylık başvurusunda bulunurken, 1 Kasım seçimlerinde 3 dönem kuralına takılacak isimlerin önemli bölümü de aday adaylığı başvurusu yaptı.