AKP'de 4 il başkanı değişti!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş AKP'nin Giresun, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale il başkanlarının değiştiğini duyurdu.
Sosyal medya üzerinden açılama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda AK Parti'de 4 il başkanının değiştiğini bildirdi.
Yapılan değişiklik sonucunda, Giresun İl Başkanlığı'na Aytekin Şenlikoğlu; Niğde İl Başkanlığı'na Mahmut Peşin; Nevşehir İl Başkanlığı'na Mustafa Rauf Yanar; Kırıkkale İl Başkanlığı'na Nuh Dağdelen atandı.