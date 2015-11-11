AKP'de 1300 liralık asgari ücret için 'yıllık zam' formülü

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret yeni zam formülüyle birlikte yürürlüğe girecek. 1 Ocak'ta bin 300 liraya yükseltilecek asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmayacak. Böylece asgari ücret 6'şar aylık dönem için değil; 2016 yılının tamamı için 'yıllık' belirlenecek.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, asgari ücretin 1 Ocak 2016'dan itibaren 1300 liraya çıkarılması vaadi işverenler arasında tartışma yarattı. Ankara'da sorunun çözümü için 'formül' arayışı başladı. Ekonomi bürokrasi formülü 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesinde buldu. Bürokrasinin konuştuğu formüle göre asgari ücret, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere 1300 liraya çıkarılacak ancak Temmuz ayında artış yapılmayacak. Böylece 1999'da başlayan asgari ücreti yılda iki kez artırma uygulamasından vazgeçilerek, yıllık belirlemeye dönülmüş olacak. Hatta hükümet isterse bu süreyi iki yıla kadar uzatmak da mümkün olacak.

İki yıl hiç toplanmayabilir



4857 sayılı İş Yasasının 'asgari ücreti' düzenleyen 39.maddesi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir" diyor. Bürokrasi, İş Yasası'nın söz konusu hükmünün asgari ücreti iki yıl süreyle belirleme yetkisi verdiğini vurgularken, "Bu durumda Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere 2016 yılının tamamı için belirler. Temmuz ayında artış olmaz. Böylece işverene yılın ikinci yarısında ilave bir yük gelmemiş olur" yorumunu yapıyor. Kaldı ki yasanın 'iki yılda bir' belirleme olanağı verdiğinin altı çiziliyor.

Ülkenin sosyal ve ekonomik durumu



Asgari Ücret Yönetmeliğinin "Ücretin Belirlenmesindeki Esaslar" başlıklı 7.maddesinde de ücretin en geç iki yılda bir belirleneceğinin yanı sıra Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulunduracağı hükmü yer alıyor.