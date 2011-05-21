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AK PARTİ'NİN SEÇİM PANOLARI KIRILDI GAZİPAŞA (A.A)

21 Mayıs 2011 16:12

-AK PARTİ'NİN SEÇİM PANOLARI KIRILDI GAZİPAŞA (A.A) - 21.05.2011 - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, üzerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının da bulunduğu AK Parti seçim afişlerinin yer aldığı ışıklı panoların camları kırıldı.  Deniz Yolu Bulvarı'ndaki 5 ışıklı pano kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının da yer aldığı panoların camları kırılırken, sert bir cisim kullanılarak tahrip edildikleri belirlendi.  AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ümit Akçıl ve üyeler, Deniz Yolu Bulvarı'na gelerek, saldırıyı kınadı. Saldırının gece gerçekleştiğini ve sabah saatlerinde kendilerine haber verildiğini belirten  Akçıl, ''Hangi siyasi görüş ya da vatandaş yaptı bilemiyoruz. Kimseyi suçlayamayız. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de böyle terbiyesizlikler oluyor. Kim yaparsa yapsın üzülüyoruz'' dedi.  Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde tahrip edilen panoların inceleme yaptı. İlçe Emniyet Müdürü Cem Hasan Patat, panoların sahibi olan firmadan herhangi bir müracaat yapılmadığını, ancak olayla ilgili soruşturma başladığını söyledi. 

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