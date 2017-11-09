AK Parti'li eski başkana 'Atatürk'e hakaret' davası

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Anamur ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları eski Başkanı Hasan Baki\'nin \'Atatürk\'e hakaret\' suçundan yargılanmasına başlandı.

Geçen Şubat ayında, sosyal paylaşım sitesi Twitter\'daki hesabından Atatürk\'e hakaret içeren paylaşım yapan Hasan Baki hakkında Anamur 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde \'Atatürk\'e hakaret\' suçundan dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasına katılmayan Baki\'yi avukatı Kerami Özdemir, savundu.

Paylaşımın siyasi ve ideolojik bir konu olduğunu, iddianamenin Anayasa\'ya aykırı olduğunu söyleyen avukat Özdemir, suçlamaları reddetti. Konu hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'ne (AİHM) başvurduklarını belirten Özdemir, AİHM Sözleşmesi\'nin yasaların ve Anayasa\'nın üzerinde olduğunu kaydetti.

Şikayetçilerin avukatı Uğur Uğuz ise Baki\'nin paylaşımının niyetini açıkça ortaya koyduğunu savundu. Avukat Uğuz, AİHM\'e yapılan başvurunun beklenmemesi ve Baki\'nin mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ise sanığın yaptığı paylaşımın Atatürk\'e hakaret içerdiğini ve bir siyasi partinin temsilcisi olması nedeniyle kendi partisinde yükselmek amacıyla böyle bir girişimde bulunduğunu ileri sürerek, Baki\'den şikayetçi olduğunu belirtti.

Duruşma, Hasan Baki\'nin zorla getirilmesine karar verilerek, ertelendi.



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