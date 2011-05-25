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AK PARTİ'Lİ BAŞKANIN TAŞ OCAĞINA TERÖR BASKINI DİYARBAKIR (A.A)

25 Mayıs 2011 14:21

-AK PARTİ'Lİ BAŞKANIN TAŞ OCAĞINA TERÖR BASKINI DİYARBAKIR (A.A) - 25.05.2011 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, AK Parti Silvan İlçe Başkanı Hacı Nedim Kılıçaslan'a ait taş ocağını basan teröristler, iş makinelerini ateşe verdi. Edinilen bilgiye göre, Silvan Batman karayolunun 18. kilometresindeki Dutveren köyü yakınlarında bulunan AK Parti Silvan İlçe Başkanı Hacı Nedim Kılıçaslan'a ait taş ocağını basan terör örgütü PKK mensupları, bekçi ve operatörü elektrik kablolarıyla sandalyelere bağlayarak etkisiz hale getirdi. Taş ocağında bulunan 4 iş makinesini ateşe veren teröristler, taş ocağının duvarlarına terör örgütünün propagandasını içeren yazılar yazdı. Teröristler daha sonra olay yerinden kaçtı. Taş ocağında yaklaşık 600 bin lira zarar meydana geldiğinin tahmin edildiği bildirildi. Olayın güvenlik güçlerine haber verilmesinden sonra bölgede operasyon başlatıldı. Baskın sırasında taş ocağında bulunan ve etkisiz hale getirilen bekçi ile operatör, ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Kaymakam Doğan Demirbaş, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Kamalı ve Cumhuriyet Başsavcısı Necip Sarı incelemelerde bulundu.

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