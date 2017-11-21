AKP, YSK teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu

AKP, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yapısının değişikliğine ilişkin teklifi bugün Meclis'e sundu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) teşkilat yapısını değiştirmek amacıyla hazırlanan kanun teklifi, Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AKP'nin TBMM grubundan yapılan açıklamaya göre YSK teklifi yürürlük ve yürütme dahil 14 maddeden oluşuyor.

Genel gerekçesinde teklifin YSK'nın anayasadaki konumu, görevi, yetki ve sorumlulukları ile teşkilat, personel rejimi gibi hükümlerin birlikte değerlendirilmesiyle güçlü bir teşkilat yapısı oluşturulması amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Teklifte öne çıkan maddeler şöyle:

-Seçim müdürü ve yardımcıları nüfusa kayıtlı olduğu ilçelerde görev yapamazlar.

-YSK üyesi sadece YSK üyesi olarak görev yapabilir.

Danıştay'dan ya da Sayıştay'dan gelen bir üyenin bu kurumlarla ilişkisi kesilecek.

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