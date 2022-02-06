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AKP yönetcisi: Gençlerin, bizim ismini bile telaffuz edemedikleri STK’larımıza ilgi duymasını beklemek çok zor

06 Şubat 2022 08:58

Hürriyet yazarı Nuray Babacan, bir AKP yöneticisinin, "Uçan balon’ diye dernek kuran gençlerin, bizim ismini bile telaffuz edemedikleri STK’larımıza ilgi duymasını beklemek çok zor” dediğini aktardı. 

Babacan yazısında, "Bir gün üç boyutlu avatarınızın sosyal âlemde gezerken liderlerin avatarlarıyla karşılaşması, dolaştığınız dijital odalarda parti propagandalarının yapıldığını görmeniz an meselesi. Dijital dönüşüme kafa yoranların uzun zamandır tartıştığı Metaverse, hem fırsatlar hem de riskler içeriyor." düşüncesini dile getirdi.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Siyasetin eskiyen sert dili, genç kuşaklara bir şey ifade etmiyor. Gençlerden oy alma zorluğu çeken iktidar partisi de konuya daha çok bu açıdan yaklaşıyor. Bir AK Parti yöneticisinin, “ sözleri durumu özetiyor."

AKPyöneticigençisimSTK
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