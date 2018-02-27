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"AKP, yerel seçimlerin Kasım 2018'e çekilmesi için bu hafta adım atacak"

"AKP atacağı adımda Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısını hatırlatacak"

27 Şubat 2018 15:26

AKP'nin, 24 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimleri, Kasım 2018’e çekmek ve bundan sonra yerel seçimlerin Kasım ayında yapılması için bu hafta adım atacağı ileri sürüldü. AKP'nin yerel seçimlerin Kasım ayında yapılması için atacağı adımda ise Kılıçdaroğlu’nun çağırısını hatırlatacağı ifade edildi.

Genel seçimlerin erken yapılacağı konuşulmaya devam ederken AKP'nin yerel seçimlerin erkene alınması konusunda adım atacağı iddia edildi. ANKA’nın edindiği bilgilere göre AKP çok fazla ihtimal vermese de CHP’nin nabzını, yerel seçimin Kasım 2018’e çekilmesi için yoklayacak. CHP’nin de kabul etmesi halinde yapılacak Anayasa değişikliği ile 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçim, Kasım 2018’e çekilecek.

Seçimin erken bir tarihe alınması için Anayasa değişikliği şartı bulunuyor. AKP'nin bunun için CHP’nin desteğine ihtiyaç duyduğu belirtildi.

ANKA’dan Besti Karalar’ın haberine göre; AKP’li kurmaylar, seçimlerin yapılması ve propaganda çalışmalarının yapılmasına en uygun mevsimin sonbahar olduğu görüşünde. Mart ayının seçim için çok uygun olmadığını savunan kurmayların, Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009'da seçim mitingi için Kahramanmaraş’tan Yozgat’a giderken uçak kazasında hayatını kaybetmesi ve hava şartlarının kaza yerine ulaşılmasına engel olduğunu örneğini verdi. Bu gerekçelerle AKP'nin yerel seçimlerin tarihini değiştirmek istediği aktarıldı.

Öte yandan, seçimlerin zamanında yapılmasını söylem ve parti sloganı haline getiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bu konuda ikna edildiği belirtildi. Ancak, CHP’ye çok ihtimal vermeyen AKP kurmaylarının bu hafta yerel seçimlerin Kasım ayına alınması gerektiğinin gerekçelerini CHP’ye anlatmaya hazırlandığı ifade edildi.

Kılıçdaroğlu da erken tarih demişti

AKP'nin yerel seçimlerin Kasım ayında yapılması için atacağı adımda ise Kılıçdaroğlu’nun çağırısını hatırlatacağı söyleniyor.

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