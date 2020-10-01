AKP’ye üye yapıldıklarını telefonlarına gelen ‘tebrik’ mesajıyla öğrendiler

Urfa’nın Haliliye ilçesinde yaşayan Mehmet Yusuf Çalı, okuma ve yazma bilmeyen 65 yaşındaki annesi Fehime Çalı ile yengesi Nurcan Çalı’nın rızaları ve bilgileri dışında AKP’ye üye yapıldıklarını aktardı. Olay, telefonlarına gelen “tebrik” mesajı ile ortaya çıktı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, durumu annesini ziyarete gittiği sırada öğrendiğini belirten Çalı, annesine gönderilen mesajda “Tebrik ediyoruz Ak Partiye üye oldunuz” ifadesinin yer aldığını kaydetti.

Suç duyurusunda bulunacaklar

Durum karşısında şaşkına döndüklerini ifade eden Çalı, “Annem ve yengem kimseye kimlik bilgilerini vermediklerini söyledi. Annem Türkçe bilmiyor. Yine okuma yazması yok. Annem ve yengem rızaları dışında AKP üyesi yapılmışlar. Bu insanların yerine kim imza attı nasıl yaptılar bilmiyoruz. Benim adıma olan ve annemin kullandığı telefon hattı üzerinde tebrik mesajı atıyorlar. Annem bu duruma çok sinirlendi. Suç işlenmiş” dedi. Çalı, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Daha önce İzmir teşkilatında da yaşanmıştı

Daha önce de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gönül Seferberliği” çağrısıyla çalışma başlatan AKP İzmir İl Teşkilatı insanların haberi olmadan onları parti üyesi yapmıştı. Sahte üye kayıtları, ilçe başkanlıklarının AKBİS (AK PARTİ Bilgi Sistemleri) adı verilen sistem üzerinden haberleri olmadan üye yapılan vatandaşlara gelen “Ailemize Hoş Geldiniz. Üyelik işleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sağlıklı Günler Dileriz. AK PARTİ B002” mesajları ile ortaya çıkmıştı.

AKP’deki sahte üye yazılımı daha önce de gündeme gelmişti. 2012 yılında Türkiye genelinde başlayan kampanyada seçmen sayısının yüzde 25’i kotasını yakalamaya çalışan AKP İzmir İl Teşkilatı, 81 il içinde adet bazında en fazla üye kaydı yapanlar arasında 5’inci olmuştu.

Özellikle kentin büyük hastanelerinin olduğu Karabağlar ve Konak İlçe Başkanlıklarının buralardaki hasta kayıtlarından üye yaptıkları iddia edilmişti.