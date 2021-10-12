AKP'ye özel güvenlik hizmeti veren Binsat Holding'in ortaklarına, koruma polisi tahsis edildiği ortaya çıktı

Binsat Özel Güvenlik ile Yavuz Özel Güvenlik şirketleri ile kamudan son 10 yılda 96 ayrı ihale alan Binsat Holding’in ortakları Bingöl kardeşlere Emniyet’in koruma polisi tahsis ettiği ortaya çıktı.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde fırıncılık yaparken AKP iktidarıyla hızla büyüyen ve holding sahibi olan Arafat ve Cengiz Bingöl kardeşlere Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından koruma polisi tahsis edildiği açığa çıktı. Eski Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile birçok vali, eski bakan ve bürokratla yakın ilişkileri olduğu bilinen Bingöl kardeşlerin sahibi olduğu Binsat Holding, aynı zamanda AKP Genel Merkezi, AKP İstanbul İl Başkanlığı’na ve çok sayıda kamu kurumuna özel güvenlik hizmeti veriyor.

"Ben devletin bana verdiği görevleri yaptım"

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Binsat Holding’in ortaklarından Cengiz Bingöl, kendilerine koruma polisi tahsis edilip edilmediğine ilişkin soruya, “Ben PKK’ya şehit verdim, FETÖ’yle mücadele ettim ve her gün çok sayıda tehdit alıyorum. ‘Bingöl meydanında seni asıp, keseceğiz’ diyorlar. Emniyet kayıtlarında kaç yıldır tehdit aldığım vardır ama 3-4 yıldır korunuyorum. Ben devletin bana verdiği görevleri yaptım ve bununla da gurur duyuyorum. Türkiye sadece beni korumuyor ki. Öldürülmekle tehdit edilen insanları devlet korumakla yükümlüdür” şeklinde yanıt vererek, kendilerine koruma polisi tahsis edildiğini söyledi.

"Ticaretle, dostluğu karıştırıyorsunuz"

Bingöl kardeşlerin Hakkâri Valisi İdris Akbıyık ile yakın ilişkisi olduğu ve Vali Akbıyık’a pahalı hediyeler aldığı da iddia edildi. Hatta Vali Akbıyık’ın, Hakkâri’ye geldiklerinde Bingöl kardeşleri korumaları ve makam aracıyla havaalanından aldırdığı da öne sürüldü. Cengiz Bingöl, bu iddiaları da şöyle yanıtladı: “Yok öyle bir şey… Hakkâri Valisi ile geçmişten beri dostuz. İstanbul’a geldiği zaman evimde misafir ederim, o beni misafir eder. Eski Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya da benim 20 yıllık dostum. Siz ticaretle, dostluğu karıştırıyorsunuz. Ben korunan şahıs olduğum için, gittiğim şehirlerin Emniyet Müdürlüğü’ne bildirim yapmak zorundayım.”

Kamudan 671 milyon TL'lik ihale

Binsat Holding’e bağlı şirketler kamudan son 10 yılda aldığı ihalelerinin toplam tutarı ise 671 milyon 436 bin TL’yi geçiyor. Holding, son 10 yılda sadece Binsat Özel Güvenlik ile Yavuz Özel Güvenlik şirketleri ile kamudan 96 ayrı ihale aldı. Yine holding bünyesindeki Maya Sosyal Hizmetler ile Mina Sosyal Hizmetler şirketleriyle de kamudan 62 ayrı ihale aldı.

Holding, TMSF tarafından FETÖ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle kayyum atanan şirketlerin, AKP’li belediyelerin, üniversitelerin, Sağlık Bakanlığı’nın, Halkbank Genel Müdürlüğü ve şubelerinin, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün, Atatürk Orman Çiftliği’nin, Et ve Balık Kurumu ile Devlet Su İşleri gibi çok sayıda kamu kurumunun milyonlarca liralık özel güvenlik ihalesini aldı.