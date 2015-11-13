AKP: Yarı başkanlık ya da iyi kurulmuş bir parlamenter sistemde anlaşabiliriz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, anayasa reformunu yapmakta kararlı olduklarını söyledi ve “Bu konuda önyargı ve kırmızı çizgimiz de yok" dedi. Sistem tartışması yaratmak ve diğer partilerle uzlaşmak istediğini belirten Üstün, “Bu uzlaşma belki başkanlık, belki yarı başkanlık belki de denetleme ağı iyi kurulmuş bir parlamenter sistem üzerinde olabilir” dedi.

Hürriyet’in haberine göre Üstün, denetleme ağı iyi kurulmuş parlamenter sisteme örnek olarak da İtalya'yı gösterdi ve şöyle devam etti: "Parlamenter sistemi de görüşebiliriz. İtalya bunu yaptı. 'Ben koalisyonlardan kurtulmak zorundayım, yüzde 40 oy alan partiye iktidarı teslim ederim' dedi. Başkanlık sistemini konuşacaksak dört başı mamur bir başkanlık sistemi olmalıdır. Muhalefetin çarpıttığı gibi değil. Yani güçlü yürütme ve güçlü meclis."



"Anlaştığımız maddelere geçelim"



Muhalefet partilerine, bütünüyle anayasa yapılamaması durumunda belli başlı maddelerde uzlaşma çağrısı da yapan Üstün, "Sistem üzerinde anlaşamazsak bile, hiç değilse anlaştığımız temel hak ve hürriyetleri hayata geçirmemiz lazım" dedi.Parlamentodaki siyasi partilerin yeni anayasa hazırlamak için 2011'de kurduğu uzlaşma komisyonu özellikle başkanlık sistemi ile ilgili tartışmalar nedeniyle geçen yıl anlaşamayarak dağılmıştı.



Komisyon çalışmaları sırasında dört parti yaklaşık 60 madde üzerinde mutabakat sağlamış, ancak bu maddeler anayasanın bütününde uzlaşma sağlanamadığı için parlamento zeminine getirilememişti. Anayasa değişikliği için partilerin tüzel kişiliğiyle uzlaşmaları gerektiğini, milletvekilleriyle bireysel temasa geçmenin riskli olduğunu dile getiren Üstün, kabul yeter sayısını görmedikçe hiçbir değişikliği parlamentoya getirmeyeceklerini de kaydetti.