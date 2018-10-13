AKP: Yargısal akış tamamlandı, Brunson'ın suçu sabit görülerek ceza verildi

Adana'da düzenlediği basın toplantısında konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, "Yargısal akış tamamlandı ve tahliye edildi. Karşı taraf da bunu temyize götüreceğini söyledi. Dayatmalara Türkiye teslim olmamıştır" dedi.

"Dayatmalar karşısında Rahip brunson serbest kaldı" eleştirilerine de yanıt veren Çelik, "Eleştiriler temelsizdir. Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit etmek kimsenin haddi değil" ifadesini kullandı.

ABD'nin hukuka uymayan tavır sergilediğini söyleyen Sözcü Çelik, "Türkiye taviz vermedi" diye konuştu.

AKP Sözcüsü Çelik, Brunson kararına ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de maalesef bu tip olaylar olduğunda muhalefetin belli kesimleri, Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmak yerine derhal dışarıyla birlikte saf tutuyorlar. Tüm bu dayatmalara, tehditlere, haddini aşan tüm ifadelere karşı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir makamı buna prim vermemiştir. Bu safhada yargısal akış tamamlandı ama diğer aşamalar devam edecek. Ortaya çıkan eleştirelerin ortak noktası nedir? 'Bir dayatma söz konusu olduğu ve bu dayatma neticesinde serbest bırakıldığı' şeklindedir. Bu sürecin iyi takip edilmemesinden kaynaklanan bir yaklaşım."

Bakan Ömer Çelik, Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına dair de şu değerlendirmede bulundu:

"Bu çok vahim bir meseledir. Saygın bir gazetecinin öldürülmesiyle ilgili son derece spekülatif iddialar var. Bazı isimler üzerinde yoğunlaşma vardır, bunların hepsi iddiadır, güçlü bir şekilde soruşturulacaktır. Asla affedilemeyecek, asla üssü örtülemeyecek bir eylemdir. Bu şahsın belli bir mekana girdiği ve o mekandan çıkmadığı görülmektedir. Dolayısıyla bunun açığa kavuşturulması gerekir. Her türlü spekülasyondan uzak olarak, olayın açığa çıkması için en yüksek hassasiyeti gözeterek çalışmalar sürdürülüyor. Bu eyleme karışanlar varsa kuşkusuz bunun ağır sonuçları olur."

Cumhur ittifakı konusuna da değinen Çelik, "Cumhur ittifakının yerel seçimlerde de bir formüle dönüşüp dönüşmeyeceği, dönüşürse nasıl bir formüle dönüşeceğiyle ilgili konu aynı şekilde kendi doğal akışı içerisinde devam ediyor. Orada bir aksama yok, herhangi bir sıkıntı yok." dedi.