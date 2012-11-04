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AKP vekillere yurt dışı yasağı!

AK Parti'nin Kızılcahamam kampı, Başbakan Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi

04 Kasım 2012 22:10

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Kızılcahamam’da yapılan 10. Yıl İstişare toplantısının kapanışında AKP'li vekillere yurt dışı yasağı getirdi. Erdoğan’ın getirdiği yasağın nedeni, muhalefet partilerinin gensoru önergeleri.
 
Konuşmasında muhalefete yüklenen Erdoğan’ın hedefinde özellikle MHP vardı. Muhalefetin gensoru önergelerine de değinen Erdoğan, MHP’nin son 6 gensorusuyla ilgili, "CHP ile arayı kapamak için yarışıyor" dedi ve gensoru önergeleri nedeniyle vekillere yurt dışına çıkmayı yasakladı.
 
Erdoğan, "Ülkede muhalefet boşluğu var. Bu bizim için iyi ama ülke için kötü" dedi.
 
Kampın sona ermesiyle, başta Başbakan Erdoğan olmak üzere AK Partili milletvekilleri Kızılcahamam’dan ayrılmaya başladı.
 

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