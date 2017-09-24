"AKP, vekil yapılmayanlar 'küsmesin' diye makam yaratıp faturayı devlete ödetti"

Başbakanlık İletişim Merkezi’nden (BİMER), bakan yardımcıları hakkında bilgi isteyen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Sistemde böyle bir ihtiyaç olmaksızın oluşturulan bakan yardımcılığı, AKP’nin siyasi arpalığıdır” dedi. Emir, “bakan yardımcılığı' sisteminin sadece ücret temelinde devlete maliyetinin yıllık 3.5 milyon lira olduğunu" ifade etti.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; Emir, BİMER’e yönelttikleri sorulara gelen yanıtları paylaştı. Yanıtta, bakan yardımcılarına 2017 yılında aylık ortalama 15 bin 562 TL maaş ödendiği belirtildi. Buna göre sadece bir bakan yardımcısına yıllık toplam 186 bin 744 lira maaş ödeniyor. Yanıtta bakanlıklarda toplam 19 dolu bakan yardımcılığı kadrosu bulunduğunun ifade edildiği dikkate alındığında, tüm bakan yardımcılarına ödenen yıllık maaş toplamı 3 milyon 548 bin 136 TL’ye ulaşıyor.

"İhtiyaç yok"

“Sistemde böyle bir ihtiyaç olmaksızın oluşturulan bakan yardımcılığı, AKP’nin siyasi arpalığıdır” diyen Emir, bu makamın AKP’de yeniden milletvekili gösterilmeyenlerin, küsüp siyaseten ayrı bir yol izlemelerini engellemek amacıyla getirildiğini savundu. Emir, “Bu kişiye ayrıca bakanlıkta oda, emrinde çalışan sekreter, özel şoför, odacı da tahsis ediliyor. ‘Bakan Yardımcısı ne yapar?’ sorusu üzerine, "Koskoca bir hiç. Bakan isterse bazı konularda yetkilendiriyor, istemezse boş boş oturuyor. Bir yanda günde ortalama 8 saat çalışıp aylık 1446 lira asgari ücrete talim ederken, diğer yandan bakan yardımcısı olup, zorunlu olmadıkça elini işe atmadan 15 bin 562 lira alacaksın. Herkesin bildiği, ‘Devletin malı deniz yemeyen domuz’ atasözümüzün neden, niçin söylendiğini düşünmeden edemiyorum” yanıtını verdi.