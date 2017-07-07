AKP ve MHP’nin uzlaştığı iç tüzük taslağında 'sakıncalı' sözcükler belirlendi

Yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan anayasa değişikliğine ilişkin olarak çıkarılacak "uyum yasaları" kapsamında, AKP ile MHP tarafından hazırlanan iç tüzük değişikliği taslağında bazı "sakıncalı sözcükler" de yer aldı. Taslak metin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu.

Buna göre, Türkiye sınırları içerisinde yer alan bölgeler için kullanılan "Kürdistan", "Kürt illeri", "Kürdistan'ın başkenti Amed", "Lazistan", "İonya", "Pontus'tan geliyorum", "Ermeni soykırımı", "Dersim katliamı" gibi ifadeler "sakıncalı" sayılacak. TBMM Genel Kurulu'nda bu ve benzeri ifadeleri kullanan milletvekillerine "para cezası" verilecek.

Görüşmeler sırasında bahsi geçen konunun "Bunun fikir özgürlüğü ve demokrasi ile uzaktan yakından alakası yok. Bu, varlığımızı yok etmek isteyen bir durumdur" diye tartışıldığı belirtildi.

"Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesi gündeme gelebilir"

17 maddeden oluşan taslağa göre, “yemin etmeyen, etmekten imtina eden milletvekili, milletvekili olmanın getirdiği haklardan yararlanamayacak."

Söz konusu düzenleme, 1 Kasım 2015'te yapılan seçimlerde Ağrı'dan milletvekili seçilen HDP'li Leyla Zana'yı da yakından ilgilendiriyor.

24 yıl geçtikten sonra yeniden yemin etmek için kürsüye çıktığında konuşmasına Kürtçe "yaşasın barış" anlamına gelen "Biji Aşiti" diyerek başlayan Zana, yemin metninin sonunda yer alan "Büyük Türk milleti" ifadesini de "Büyük Türkiye milleti" olarak değiştirmişti. Bunun sonucunda Zana'nın yemini geçersiz sayılmıştı.

"Yeniden yemin etmeyeceğini" açıklayan Zana hakkında “Genel Kurul, komisyon, Başkanlık Divanı ve Danışma Kurulu çalışmalarına cezası süresince katılmamak” hükmü uygulanmıştı.

İktidar, sürelere getirdiği sınırlama ile 3 saate yakın zaman kazanabilir

Taslakta, ‘karar yeter sayısı’ hükmü aynen korundu. Muhalefet karar yeter sayısı isteyebilecek. Cumhurbaşkanlığı, hükümet tezkereleri ve kanunların maddelere geçilmesi oylamasında yoklama aranacak.

15 milletvekili ile istenen açık oylama talebinde ise sayı, grup kurma sayısına orantılandı ve 20 milletvekiline çıkarıldı.

Taslağa göre, grup önerisi veren parti 5 dakika, diğer parti temsilcileri ise 3’er dakika konuşacak.

Genel görüşme, Meclis araştırma önerge özetleri okunmayacak

Genel Görüşme ve Meclis Araştırma önergelerinin Genel Kurul'da özetlerinin okunması uygulamasına son verildi, yalnız üyelere ve hükümete duyurulması konusunda anlaşıldı.

Komisyonlar hakkında düzenleme yapılmayan taslak metnine göre, önemli gündem konularında Meclis TV yayını gün ve saat sınırı olmaksızın sürecek.

Taslak bugün, cuma namazından sonra TBMM Başkanlığı’na sunulacak.