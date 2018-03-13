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AKP ve MHP'nin grup toplantısı iptal edildi

Devlet Bahçeli de görüşmeleri Genel Kurul'da takip etti

13 Mart 2018 12:41

AKP ve MHP'nin grup toplantısı, seçim ittifakı yasasının görüşmeleri sabaha kadar sürdüğü için iptal edildi.

AKP'nin bugün Meclis'te düzenleyeceği grup toplantısı TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve partilerin ittifak yapmasına olanak sağlayan yasa tasarısının görüşmeleri uzun sürdüğünden dolayı iptal edildi.

Habertürk'ün haberine göre aynı sebepten dolayı MHP'nin grup toplantısı da iptal edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmeleri Genel Kurul'da takip etti. Teklifin 26 maddesi de uzun süren çalışma sonunda kabul edildi.

Öte yandan teklifin 26. maddesinin onaylanmasının ardından CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'ın kürsüye çıkmasıyla tartışma yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Bahçeli hakkında kullandığı ifadeleri hatırlatması üzerine AK Partili vekiller tepki gösterdi ve Çam'ı kürsüden indirmek istedi. 

 

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