AKP ve MHP'nin alt komisyon ittifakı; yönetimi paylaştılar

Siyasi partilerin seçim ittifakına imkan veren 26 maddelik kanun teklifinin Anayasa Alt Komisyonu’nda bir günlük çalışması başladı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, alt komisyon önergesinde çalışmaların hızla sonuçlandırılmasına ilişkin ifadeye dikkat çekerek “ Alt komisyonu bir güne sıkıştırıyorlar. Bu bir alt komisyon çalışması değil. Bir tahdittir. Böyle bir önerge olur mu? dedi.

Emir, CHP’nin alt komisyonda herhangi bir öneride bulunmayacağını, teklifin tümünü yanlış bulduklarını söyledi.

9 üye vekilden oluşan Anayasa Alt Komisyonu başkanlığına AKP Aydın Milletvekili Öz, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak da Başkanvekilliğine seçilerek yönetimi paylaştı.

CHP’li Murat Emir, dünkü görüşmelerde, “Yüzde 1’lik parti ittifak yapınca barajı geçecek, yüzde 9,5’luk parti geçemeyecek, işte bunun adı kuyruğa takılmaktır” dedi.

Emir’in açıklaması şöyle:

"Biz ittifakın yani fiilen yürütülen hatta zaman zaman yasaya karşı hile şeklinde yürütülen ittifakların yasal bir zemine kavuşturulmasında en ufak bir sakınca görmüyoruz. Ama bizim burada sakınca gördüğümüz iki temel nokta var. Birincisi, barajın bir tehdit unsuru olarak kullanılması ve baraj üzerinden haksızlık yapılması, sandalye çalınmasına biz karşıyız. Hele hele baraja bütün siyasi partilerin özellikle muhalefetteyken, özellikle iktidarla iç içe geçmemişken nasıl yaklaştığını biliyoruz ve barajın 12 Eylülden kalma bir şey olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu baraj tehdidini kaldırmak varken, bu yola gitmeyip barajı aynen koruyup ve bir de küçük partilere Meclise girme olanağı bu tehdit üzerinden vermeyi ne siyasi ahlaka sığdırıyoruz ne de eşitlik ilkesine sığdırıyoruz.

Şimdi, tam yeri gelmişken söyleyeyim, bu kuyruk meselesi.Değerli arkadaşlar, şimdi, biz bugün burada Anayasa Komisyonunda bir teklifi konuşuyoruz. Dolayısıyla daha önce yani bu yasa yokken kimi partilerin Mecliste olabilmek adına kendi çabalarıyla bir iş birliğine girmiş olmalarında, ittifak içerisine girmiş olmalarında yadırganacak bir şey yok; buna “kuyruk” diyemeyiz. Ama bugünden itibaren bu yüzde 10 barajını kaldırmak veya düşürmek varken, bunu yapmıyorsanız ve bunu yapmıyorken de bir şekilde küçük orandaki partinin hiçbir gerçekçi sebebi olmaksızın barajı geçmiş sayılmasının önünü açıyorsanız, işte bu da tam da kuyruğa takılmaktır, hiç kusura bakmayın. Yani bunun adı “Kuyruğa takılmaktır”. Söylendi, kısa konuşmak için ayrıntılarına girmiyorum: Yüzde 1’lik parti ittifak yapınca barajı geçecek, yüzde 9,5’luk parti geçemeyecek, işte bunun adı “Kuyruğa takılmaktır.” bunda kompleks yok. Ama daha önce üçlü milliyetçi MÇP’nin de içinde olduğu iş birliği oldu, bizim daha önceki birlikteliklerimiz oldu, bunun kuyrukla ilgisi yok. O gereklilikti ama bugünkü yapılan, bu saatten sonra yapılan artık kuyruğa takılmak olur, hiç kusura bakmayın.

Şimdi ittifak yaptığın a nda iki defa d'hondt uyguluyorsunuz. Bunun bir mantığı yok. Önce alıyorsunuz oyları kendi sepetinize dolduruyorsunuz, alacağınızı alıyorsunuz ittifak yaptınız. Çünkü d'hondt sistemi sonuç olarak yüksek oy alan partileri koruyor, onlara daha çok temsil olan ağı veriyor, nispi temsil yöntemi olduğu için ve ondan sonra kendi aranızda paylaşıyorsunuz.

Bunun simülasyonları da ortada. İşte bu, milletvekili hırsızlığıdır. Biz bunlara karşıyız yoksa ittifaka niye karşı olalım. Dürüst, mert, net, eşitlikçi bir ittifa k anlayışı varsa, ki o yapılacaksa biz bunun yanında oluruz"

