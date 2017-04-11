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Ekonomi

AKP ve MHP mitingleri için Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı; 2 milyon liralık zarar Hazine'den ödenecek!

CHP'li Yarkadaş: AKP ve MHP’nin Evet kampanyası devletteki kara deliği büyütüyor

11 Nisan 2017 10:23

İstanbul’da geçen hafta Yenikapı'da yapılan AKP ve MHP mitingleri, devletin bütçesini zarara soktu. Günlük 68 bin 500 araç geçişi garantili Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı, 2 milyon lirayı aşkın zarar oluştu. Bu zarar hazineden karşılanacak.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre,  CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP ve MHP’nin Evet kampanyası devletteki kara deliği büyütüyor. Bunun son örneği Avrasya Tüneli’nin kapatılması… Devlet iki günde, 2 milyon 200 bin lira zarar etti" dedi. Tünelden günlük 68 bin 500 araç geçiş garantisi olduğunu hatırlatan Yarkadaş, iki gün için 137 bin aracın geçiş ücretinin Hazine bütçesinden ödeneceğini belirtti ve şunları söyledi:

"İki gün peş peşe kapatılan tünel, devlete 2 milyon 200 bin liraya mal oldu. Devlet bu paradan mahrum edildi. Firmaya günde 68 bin 500 araç geçişi garantisi verildiği için şimdi 137 bin aracın geçiş ücreti, hazineden ödenecek. Milletin vergisini har vurup harman savurmaya ne hakkınız var? Devlet milletle inatlaşıyor ve millete zorla evet dedirtmeye çalışıyor"

Kamu çalışanlarının zorla evet mitinglerine götürüldüğünü belirten Yarkadaş, AKP’nin cumartesi günü yaptığı Yenikapı Mitingi için kamu kaynaklarının seferber edildiğini de bir video ile belgeledi. Videoda Üsküdar Belediyesi’nin araçları konvoyda AKP’lilere eşlik ediyor. Resmî kıyafetli zabıtalar ise AKP’lilerle yürürken 'EVET' yazılı pankart taşıyor. Yarkadaş "İşte parti devleti tam da budur. Türkiye AKP eliyle bir rezalete sürükleniyor” dedi.

Avrasya Tüneli'nden ilk geçişi Erdoğan yapmıştı

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