'AKP ve MHP kurmaylarının yürüttüğü müzakerelerde bazı bakanlıkların paylaşımı yapıldı'

AKP'de koalisyon seçeneklerine ilişkin istişarelerde son haftaya giriliyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu, bu hafta eski ve yeni vekillerle bir araya gelecek. AKP'de ibrenin MHP'yi gösterdiği belirtiliyor.

Davutoğlu, 7 Haziran seçimlerinin ardından gerçekleştirdiği istişarelere bu hafta yapacağı görüşmelerle devam edecek. Geçen hafta parti kurmayları ve teşkilatlarla bir araya gelen Davutoğlu, bu hafta ise yeni seçilen vekiller ve eski vekillerle görüşecek.

Milliyet’ten Kıvanç El’in haberine göre, istişarelerde AK Parti'nin neden oy kaybettiğinin yanı sıra koalisyon hesapları da masa yatırılıyor. Geçen hafta AK Parti-CHP ve AK Parti-MHP koalisyonları ön plana çıkarken, parti kurmayları ve teşkilatlarla yapılan görüşmeler sonucunda MHP ile koalisyon seçeneği ağırlık kazandı.

AK Parti HDP ile koalisyona ise sıcak bakmıyor. AK Parti'nin, bu hafta Resmi gazete'de yayımlanacak resmi sonuçlara kadar koalisyon ortağı konusunda karar vermesi bekleniyor. Kulislere yansıyan bilgiye göre AK Parti, ilk olarak MHP'nin kapısını çalacak. Alttan yürütülen gayrı resmi müzakelerde Meclis Başkanlığı ve bazı bakanlıkların MHP'ye verilmesi konusunda anlaşma sağlandığı iddia ediliyor.

AK Parti'nin kesin sonuçların açıklanmasının ardından MHP ile yürütülecek bu trafiği resmi hale getirmesi ve bu trafiğin hızlanması bekleniyor. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise koalisyonun partiler arasındaki diyalogla şekilleneceğini söyledi. Kurtulmuş, "Benim kanaatim Sayın Başbakanımızın burada Türkiye'yi tatmin edecek bir koalisyon alternatifini ortaya koyabileceği yönünde. İlk turda çıkar diye tahmin ediyorum. Çıkmazsa da yine millete gideriz" dedi.