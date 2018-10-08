AKP ve MHP ittifakı görüştü

AKP ve MHP arasında, 2019 Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler için ittifak görüşmesi bugün gerçekleşti. AKP adına Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki görüşmelere katıldı. MHP heyetinde de genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz yer aldı.

Genel başkanlara iletilecek

Kurtulmuş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada 'Cumhur İttifakı'nın genişletilmesinde mutabık kalındığını' bildirdi. Kurtulmuş, "Bazı konularda teknik çalışmalarımızı yürüterek tekrar bir araya geleceğiz. Buradan çıkan sonuçla genel başkanlarımıza ileteceğiz”

MHP’ye göre çok faydalı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da "Cumhur İttifakı ruhunun yerel seçimlerde tatbik edilmesi konusu görüşüldü. Çok faydalı bir görüşme oldu. Heyetlerimiz görüşmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ile ilgili, "Seçimlere şu anda baya uzun bir zaman var. Bu zaman içerisinde liderler olarak görüşmeye hazırız. Sayın Genel Başkan'ın ifade ettiği gibi, oradan görevlendirecek bir arkadaşa karşı ben de genel başkan yardımcım ve genel başkan vekilimi görevlendirdim. Bu arkadaşlarım bu işe hazır. Onlar görüşmeleri kendi aralarında başlatacaklar. İçerik nedir, bunların bilinmesi lazım. AK Parti olarak bütün hedefimiz, tüm belediyelerde seçime girmek üzere hazır olmaktır. Ve şu anda Cumhur İttifakı noktasındaki hassasiyetimiz neyse, bundan sonraki süreçte aynı hassasiyeti koruruz. Bunun devamının da ülkenin geleceği açısından faydalı olduğuna inanırız." demişti.