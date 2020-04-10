T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP ve MHP infaz düzenlemesi için hafta sonu da Meclis'e gitme kararı aldı

10 Nisan 2020 15:10

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ve AKP'li 58 milletvekilinin imzasıyla hazırlanan, yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesini öngören infaz kanunu teklifinin görüşmeleri devam ediyor. AKP  ve MHP hafta sonu da çalışma kararı aldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, 70 maddelik infaz teklifi görüşmeleri salı günü başladı. 3 gün süren görüşmelerde 10 madde kabul edildi. Meclis’te basın toplantısı düzenleyen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, muhalefetin teklifin çıkmasını geciktirdiğini savundu, cumartesi ve pazar ve pazartesi günü de çalışmak için Danışma Kurulu’na teklifte bulunduklarını söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Cinsel şiddet, uyuşturucu, kadına şiddet, cinayet, terör suçları bunların dışına çıkarılmıştır” demişti. Muhalefet partileri ise teklifin bu haliyle yetersiz olduğu görüşünde.

ETİKETLER

AKPMHPteklifinfaz düzenlemesiçalışmaiktidarmuhalefet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24