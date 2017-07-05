AKP ve MHP iç tüzük konusunda anlaştı

AKP ve MHP'nin iç tüzük değişikliğiyle ilgili yaptığı toplantıdan karar çıktı.

Buna göre, iki parti, 17 maddede anlaşma sağladı.

İşte düzenlemeyle yapılacak değişikliklerden bazıları:

- Düzenlemeyle grup önerilerine sınırlama getiriliyor. Grup önerilerinde sadece öneri sahibi, grup sözcüsü olarak 5 dakika konuşacak. Ardından Genel Kurul’da oylama yapılacak. Mevcut uygulamada, grup önerileri için Meclis'te grubu bulunan partilerin sözcüleri, 10’ar dakika konuşuyor. Görüşme, bir saat sürüyordu.

- Genel Kurul'da birleşimi yöneten başkan, 15 milletvekiline yerlerinden birer dakika konuşma izni verecek. Bu düzenleme tüzük hükmü haline getirilecek. Milletvekillerinin önceki oturumdaki konuşmasının tutanaklara doğru geçirilmesi amacıyla yapılan düzeltme uygulaması ise kaldırılacak.

- Meclis araştırma önergeleri de Genel Kurul'da okunmayacak.

- Muhalefetin “usul tartışması” isteğine karşı birleşimi yöneten başkana usul tartışması açıp açmama konusunda “takdir yetkisi” verilmesi öngörülüyor.

- Muhalefetin Meclis TV’nin sürekli açık kalması önerisi ise değerlendiriliyor.

- Yeni düzenleme ile muhalefetin sık sık başvurduğu yoklama ve karar yeter sayısı istemlerine kısıtlama getiriliyor.

- Bir birleşim içinde, tasarı ve tekliflerin genel görüşmesi ve maddelerine geçişte veya temel kanunsa bölümlerine geçişte yoklama istenebilecek.

- Milletvekillerine “kınama cezası” kapsamına “döviz-pankart açmak” da eklenecek.

- Milletvekillerine hakaret eden ve fiili saldırıda bulunan milletvekillerine ise para cezası uygulanacak.