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AKP ve MHP, hangi maddede kaç fire verdi?

AKP, Anayasanın ilk turunu en geç pazartesiye bitirme peşinde; kabul oyları 340- 343 bandında

14 Ocak 2017 00:40

Hülya Karabağlı

AKP ve MHP uzlaşması sonucu 316 AKP milletvekilinin imzasıyla TBMM Genel Kurulu’na gelen anayasa görüşmeleri sürüyor. AKP,  18 maddelik partili cumhurbaşkanlığı anayasasını en geç gelecek hafta pazartesi günü bitirmeyi düşünüyor. Şu ana kadar görüşülen maddelerine  bakıldığında kabul oylarının 340-343 bandında yürüdüğü  görülüyor.

Anayasaya destek veren iki parti en büyük fireyi maddelere geçiş oylamasında verdi. İkinci turdan da paketin geçmesi durumunda referandum için Nisan ayında iki  ayrı tarihe dikkat çekiliyor. 2 Nisan’da olmadığı takdirde 16 Nisan’a kesin gözüyle bakılıyor.

Anayasa görüşmeleri yüksek gerilim hattında devam ediyor. 

CHP sadece 5. maddenin oylamasına katılmazken HDP, başından itibaren milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla oylamaya katılmıyor. 

Görüşmelerde ilk 2 gün 2 madde diğer günlerde 3’er madde kabul edildi. MHP’den ‘hayır’ oyunun vereceğini söyleyen 5 milletvekillerinin dışında AKP ve MHP bloğu en az fireyi birinci maddede en fazlasını 9  fire ile maddelere geçilmesi oylamasında verdi.

İşte şu ana kadar görüşülen maddelerin kabul oranları ve fireler:

Maddelere Geçilmesi                       338 EVET

1. MADDE                                           347 EVET

2. MADDE                                           343 EVET

3. MADDE                                           341 EVET

4. MADDE                                           343 EVET

5. MADDE                                           343 EVET

6. MADDE                                           343 EVET    

7. MADDE                                           340 EVET

8. MADDE                                           340 EVET

9. MADDE                                           343 EVET

 

Maddelere Geçilmesi                       9 FİRE

1. MADDE                                           1 FİRE

2. MADDE                                           5 FİRE

3. MADDE                                           7 FİRE 

4. MADDE                                           6 FİRE 

5. MADDE                                           3 FİRE

6. MADDE                                           4 FİRE     

7. MADDE                                           7 FİRE 

8. MADDE                                           7 FİRE

9. MADDE                                           4 FİRE

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