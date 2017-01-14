AKP ve MHP, hangi maddede kaç fire verdi?

AKP ve MHP uzlaşması sonucu 316 AKP milletvekilinin imzasıyla TBMM Genel Kurulu’na gelen anayasa görüşmeleri sürüyor. AKP, 18 maddelik partili cumhurbaşkanlığı anayasasını en geç gelecek hafta pazartesi günü bitirmeyi düşünüyor. Şu ana kadar görüşülen maddelerine bakıldığında kabul oylarının 340-343 bandında yürüdüğü görülüyor.

Anayasaya destek veren iki parti en büyük fireyi maddelere geçiş oylamasında verdi. İkinci turdan da paketin geçmesi durumunda referandum için Nisan ayında iki ayrı tarihe dikkat çekiliyor. 2 Nisan’da olmadığı takdirde 16 Nisan’a kesin gözüyle bakılıyor.

Anayasa görüşmeleri yüksek gerilim hattında devam ediyor.

CHP sadece 5. maddenin oylamasına katılmazken HDP, başından itibaren milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla oylamaya katılmıyor.

Görüşmelerde ilk 2 gün 2 madde diğer günlerde 3’er madde kabul edildi. MHP’den ‘hayır’ oyunun vereceğini söyleyen 5 milletvekillerinin dışında AKP ve MHP bloğu en az fireyi birinci maddede en fazlasını 9 fire ile maddelere geçilmesi oylamasında verdi.

İşte şu ana kadar görüşülen maddelerin kabul oranları ve fireler:

Maddelere Geçilmesi 338 EVET

1. MADDE 347 EVET

2. MADDE 343 EVET

3. MADDE 341 EVET

4. MADDE 343 EVET

5. MADDE 343 EVET

6. MADDE 343 EVET

7. MADDE 340 EVET

8. MADDE 340 EVET

9. MADDE 343 EVET

Maddelere Geçilmesi 9 FİRE

1. MADDE 1 FİRE

2. MADDE 5 FİRE

3. MADDE 7 FİRE

4. MADDE 6 FİRE

5. MADDE 3 FİRE

6. MADDE 4 FİRE

7. MADDE 7 FİRE

8. MADDE 7 FİRE

9. MADDE 4 FİRE