AKP ve MHP gruplarının 15 aydır engellediği Halk Ekmek büfeleri kurulmaya başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelinde yeni halk ekmek büfelerinin kurulmasına başladı. İstanbul’da 60 büfenin kurulumu için harekete geçildi. Bu sayı kısa zamanda 142’ye çıkacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da çalışmaları, sosyal medya hesaplarından şöyle duyurdu: "Yeni Halk Ekmek büfeleri İstanbul'un birçok noktasında kurulmaya başladı. Yoksulluk haritasına göre tespit ettiğimiz noktalarda; şehit yakınları, gazi, engelli, dul ve yetim vatandaşlarımızın işleteceği şekilde İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği ulaştıracağız."

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), daha önce Belediye Meclisi’ne yeni İHE büfeleri kurulmasına ilişkin 2 teklif vermiş, ancak bu teklifler meclis çoğunluğuna sahip AKP-MHP temsilcileri tarafından sürüncemede bırakılmıştı.