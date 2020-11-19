AKP ve MHP’den İBB’nin borçlanma talebine tırpan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, geçmiş dönemden kalan borçlar, yükselen döviz kuru ve salgına bağlı olarak artan sosyal yardımları karşılamak için 2020 bütçesinde yer alan 4.3 milyar liralık borçlanma yetkisinin, 2 milyar 676 milyonluk kısmını kullanabilmek için meclisten istediği onayı alamadı. AKP - MHP İttifakı, talep edilen 2.6 milyar liralık borçlanma yetkisini, 600 milyon liraya indirerek kabul etti.

İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumlarının 4. bileşimi Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığındaki toplantıda, İBB yönetiminin, toplam 2 milyar 676 milyon liralık borçlanma talebi görüşüldü.

Borcun nasıl kullanılacağı şöyle açıklandı:

"Covid-19 sürecinde sosyal yardımların arttırılması ve ihtiyaç sahiplerine daha çok ayni yardım yapılmıştır."

"İETT, şehir hatları ve metro ile yapılan toplu taşımalarda yolcu seviyesi yüzde 10 düzeyine kadar düşmüştür. Toplu taşımada 1.2 milyar TL gelir kaybı yaşanırken araç sayısı aynı oranda düşmediğinden akaryakıt, işçilik, bakım-onarım giderleri aynı oranda azalmamaktadır. Ulaşım hizmetlerinde ilave yük yaklaşık 500 milyon TL olması öngörülmektedir. Toplu ulaşım hizmetlerinin iç kaynaklardan finansman ihtiyacı 800 milyon TL'dir."

"2019 yılı ve öncesine ait 5.8 milyar TL olan ticari borçlar geçen bir yıllık süreç sonunda 6 milyar seviyesindedir. Olağanüstü meclis gündeminde istenilen borçlanma yetkisinin tamamının verilmemesi sonucunda bu ticari borçlar istenilen seviyeye indirilememiştir. Bu borçlara yönelik haciz işlemleri nedeniyle yüksek tutarlarda ek faiz ve diğer maliyetler oluşmuştur. Bu borçların istenilen seviyelere indirilebilmesi için iç kaynaklardan finansman ihtiyacı 1.4 milyar TL olarak planlanmıştır."

"Mevcut dış borç Covid-19 süreci ile başlayan ve sürekli yükselen kur etkisi ile 2.7 milyar TL artış göstermiştir. Bunun etkisi 2020 yılı anapara ve faiz ödemelerinde yaklaşık 300 milyon TL seviyesinde olacaktır. Yıllık bütçede iç ve dış borç anapara ve faiz ödemeleri toplamı 4.6 milyar TL iken kur ve diğer etmenlerde 5.6 milyar TL seviyesine ulaşması beklenmektedir. Bu yıl içindeki anapara ve faiz ödemelerinin iç kaynaklardan finansman ihtiyacı 1 milyar TL olarak planlanmıştır."

2.6 milyar liralık borçlanma talebi 600 milyon liraya indirildi

AKP-MHP gruplarının çoğunlukta olduğu Plan Bütçe Komisyonu, İBB'nin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 1.9 milyarlık borçlanma talebini 300 milyona, 770 milyon liralık iç borçlanma talebini de 300 milyona liraya indirdi.

Meclis toplantısında da borçlanma taleplerine, komisyonun aldığı karar doğrultusunda onay verildi. Böylece 2.6 milyar liralık borçlanma talebi 600 milyon liraya indirilerek onaylandı.