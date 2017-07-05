AKP ve MHP, CHP ve HDP’siz 'iç tüzük'de uzlaşma yolunda

‘Cumhurbaşkanlığı sisteminin’ kabul edildiği Anayasa değişikliği referandumundan sonra AKP ve MHP’nin Meclis’in iç işleyişini düzenleyen iç tüzük değişikliğinde bugün ilk resmi buluşma gerçekleşti. Toplantı öncesinde acıkmalarda bulunan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’dan iç tüzük mutabakatı konusunda olumlu mesajlar verildi. AKP’li Elitaş, TBMM’nin etkin ve verimli çalışmasından yola çıkıldığına dikkat çekerken gazetecilerin bu çalışmaya CHP’nin katılmadığına ilişkin sorusuna, “Onların katkı sağlamalarını arzu ederdik. Hem CHP hem de HDP kapıyı tamamen kapattılar. Artık bundan sonra katkılarını komisyonda ve Genel Kurulda vermelerini bekliyoruz” dedi. MHP Grup Başkanvekili Akçay da aynı soruya, CHP maalesef davet etsinler gitmeyeyim, davet etsinler küseyim tavrı içinde” dedi.

Bugünkü görüşme, AKP tarafının incelemesi için MHP tarafında sunduğu iç tüzük taslağı üzerinde aranacak mutabakatla ilgili. İ tüzük değişikliğinin 13 ya da 15 madde civarında olması bekleniyor. TBMM TV’nin kesintisiz yayını ya da yayın saatinin artırılmasına ilişkin bir düzenleme merak ediliyor. Ayrıca, genel kurul ile komisyonlarda muhalefetin konuşmalarına önemli ölçüde süre sınırlaması getirilmesi gündemde. Genel Kurul’un çalışma düzenini etkileyen vekillere para cezası da tartışılıyor.

İlk resmi iç tüzük toplantısında yapılan açıklamalar şöyle:

“Bir araya gelemedim”

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: İç tüzük değişikliği hakkında Ak Parti olarak hazırlık çalışması yaptık. MHP’ye gönderdik. Onlar değerlendirdiler. Bugün onların değerlendirmeleri çerçevesinde görüşmeler yapacağız bu hafta iç tüzüğü vermeyi planlıyoruz. Buradaki esas amaç TBMM’nin etkin ve verimli çalışması. İnşallah bundan sonra TBMM hem denetimi hem de yasama faaliyetlerini daha verimli yapacak. Zaman israfı ortadan kaldırılacak. Meclis Başkanımız toplantıya çağırmıştı. Hem CHP hem de HDP’nin böyle bir içtüzük çalışmasında bulunmayacaklarını kesin ve net dille ifade etmeleri durumunda maalesef bir araya gelemedik. Onların katkı sağlamalarını arzu ederdik. CHP hem de HDP kapıyı tamamen kapattılar. Artık bundan sonra katkılarını komisyonda ve Genel Kurulda vermelerini bekliyoruz.

“TBMM’yi yoğun çalışma bekliyor”

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Bayram öncesi AKP yaptığı içtüzük hazırlığını bir öneri halinde MHP grubuna sundu. Biz de değerlendirmelerimizi yaparak bugün biraz sonra görüşmelerine başlayacağız. 16 Nisan da kabul edilen anayasa değişikliği çerçevesinde önümüzde TBMM’yi yoğun çalışma bekliyor. İlk adımlarından birisi de kısmi içtüzük değişikliğini gerçekleştirerek TBMM’yi daha etkin ve verimli çalışmasını temin edecek değişiklikleri hep birlikte gerçekleştirmek. Biz de MHP olarak makul ölçülerde katkımızı vererek bu mutabakatı sağlayabileceğimizi ümit ediyorum.

CHP maalesef davet etsinler gitmeyeyim, davet etsinler küseyim tavrı içinde. Ana muhalefet olarak gerekli sorumluluğu almalarını isterdik. CHP ana muhalefet partisinin gereği olarak bu çalışmalarda yer alabilirdi.

İşte düzenlemeyle yapılacak değişiklikler

- Düzenlemeyle grup önerilerine sınırlama getiriliyor. Grup önerilerinde sadece öneri sahibi, grup sözcüsü olarak 5 dakika konuşacak. Ardından Genel Kurul’da oylama yapılacak. Mevcut uygulamada, grup önerileri için Meclis'te grubu bulunan partilerin sözcüleri, 10’ar dakika konuşuyor. Görüşme, bir saat sürüyordu.

- Genel Kurul'da birleşimi yöneten başkan, 15 milletvekiline yerlerinden birer dakika konuşma izni verecek. Bu düzenleme tüzük hükmü haline getirilecek. Milletvekillerinin önceki oturumdaki konuşmasının tutanaklara doğru geçirilmesi amacıyla yapılan düzeltme uygulaması ise kaldırılacak.

- Meclis araştırma önergeleri de Genel Kurul'da okunmayacak.



- Muhalefetin “usul tartışması” isteğine karşı birleşimi yöneten başkana usul tartışması açıp açmama konusunda “takdir yetkisi” verilmesi öngörülüyor.



- Muhalefetin Meclis TV’nin sürekli açık kalması önerisi ise değerlendiriliyor.



- Yeni düzenleme ile muhalefetin sık sık başvurduğu yoklama ve karar yeter sayısı istemlerine kısıtlama getiriliyor.



- Bir birleşim içinde, tasarı ve tekliflerin genel görüşmesi ve maddelerine geçişte veya temel kanunsa bölümlerine geçişte yoklama istenebilecek.



- Milletvekillerine “kınama cezası” kapsamına “döviz-pankart açmak” da eklenecek.



- Milletvekillerine hakaret eden ve fiili saldırıda bulunan milletvekillerine ise para cezası uygulanacak.