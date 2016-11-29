AKP ve MHP anayasa müzakerelerini tamamladı

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) hazırladığı ve Milliyetçi Hareket Partisi'yle (MHP) müzakere ettiği anayasa değişikliği tasarısı üzerindeki görüşmelerin tamamlandığı bildirildi. Başbakan Binali Yıldırım da anayasa müzakerelerinin tamamlanmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile en kısa zamanda görüşeceklerini açıkladı.

Doğan haber ajansı (DHA), görüşmeleri yürüten AKP Genel Sekreteri Abdulhamit Gül ile MHP Milletvekili Mehmet Parsak'ın parti liderlerine raporlarını sunacağını aktardı.

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önümüzdeki günlerde biraraya gelmesi bekleniyor.

İki partinin heyetleri anayasa değişiklik paketi konusunda bugüne kadar iki görüşme gerçekleştirdi. Beklentiler üçüncü bir görüşme için tarih belirlenmesi yönündeydi.

Ancak AKP'nin teklifte revizyonlara gitmesi sonucu tarafların müzakereleri tamamlama noktasına geldiği ifade edildi.

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop da dün Tekirdağ'da yaptığı bir konuşmada Anayasa değişiklik tasarısının 15 gün içerisinde Meclis'e gönderilebileceğini ifade etmişti.

Şentop, başkanlık sistemini de içinde barındıran anayasa tasarısı için, "Bahar aylarında bir referandumla anayasa değişikliğini halkımızın onayına sunacağız" diye konuştu.