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Parti kayırmadı; hem AKP, hem HDP reklamında oynadı!

Bir yaşlı adamın iki parti reklamında da rol aldığı ortaya çıktı

01 Haziran 2015 15:57

7 Haziran Genel Seçimleri için son haftaya girildi. Partiler, gerek sosyal medyadan gerek televizyonlardan reklamlarını, 6 Haziran saat 18.00'de başlayacak  seçim yasağına kadar artırarak yayınlamaya devam edecekler. Ancak seçim reklamlarıyla ilgili bir detay, dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Ak Parti ve HDP’nin reklam filmlerinde, aynı kişinin oynadığı ortaya çıktı.

 

Birinde gülüyor diğerinde yardım alıyor

 

Hürriyet'ten Ali Ağırbaşlı'nın haberine göre, iki parti reklamında da rol alan yaşlı adam, HDP’nin reklamında olduğu yerde durarak sadece gülüyor.

AK Parti’nin ‘sosyal yardım’ temalı reklamında ise yaşlı adamın evine bir sosyal destek uzmanı geliyor ve onun sağlığıyla ilgili şikayetlerini dinliyor.

İşte o reklamlar: 

 

 

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