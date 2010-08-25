AKP ve Gülen cemaati 'güç merkezleri'ni sardı

T24 - Stratfor’un Türkiye raporuna göre, AKP ve Gülen cemaati, eğitim, güvenlik, istihbarat, yargı, medya ve iş dünyası gibi ‘güç merkezlerinde’ önemli bir varlık gösteriyor.



ABD’de “gölge CIA” olarak nitelendirilen özel istihbarat kuruluşu Stratfor, Türkiye’deki İslamcılara yönelik kapsamlı özel bir rapor yayımladı.



“İslam, Laiklik ve Türkiye’nin Geleceği İçin Kavga” başlıklı 23 Ağustos tarihli raporda AKP ve Gülen cemaatinin Türkiye’de eğitim, güvenlik, istihbarat, yargı, medya ve iş dünyası gibi “güç merkezlerinde” önemli varlık gösterdikleri vurgulandı.



AKP ve Gülen cemaatinin 12 Eylül’deki referandumun geçeceğinden emin olmadıklarının ifade edildiği raporda eğer bu gerçekleşirse “İslamcıların siyasi yükselişlerini hızlandırmak için yasal temeli kurmuş” olacaklarına dikkat çekildi. Türkiye’de İslamcılar ve laik kesim arasında derin bir güç kavgasının yaşandığına işaret edilen raporda “AKP iktidarının başlarında İslamcı kökenli siyasi vizyonunu göstermekten sakınıyordu ancak partinin Türkiye’nin İslami geçmişini benimseyenleri temsil ettiği artık açık” ifadeleri yer aldı.

‘Artık daha açık davranıyorlar’



AKP’nin İslamcı vizyonunu Gülen hareketi ile birlikte sürdürdüğünün belirtildiği raporda “Başlarda hareket çok daha tedbirli bir biçimde “sistemin atardamarlarında” kendisine dikkat çekmeden ilerliyordu. Ancak 2007’de AKP yüzde 47 oyla seçildikten sonra Gülen hareketinin faaliyetleri hakkında çok daha açık olmasını sağlayacak koşullar oluştu” denildi. Medya ve iş dünyasına yönelik detaylı değerlendirmelerin de yer aldığı raporda Türk gazetelerini gruplayan bir şema yer aldı. Şemada Zaman, Today’s Zaman, Yeni Şafak, Vakit ve Taraf, AKP ve Gülen yanlısı grupta yer alırken, Hürriyet, Milliyet (çoğunlukla AKP karşıtı), Radikal ve Habertürk (çoğunlukla tarafsız) tanımlarıyla başka bir grupta sıralandı. Cumhuriyet’e ise “sadık laik, AKP karşıtı” ifadeleriyle ayrı bir grupta tek başına yer verildi.

Soruşturmadan önce gazete



Rapordaki bazı unsurlar şöyle:

• Türk medyası ülkenin güç kavgasının merkezinde oturuyor. Medya özellikle Gülenciler ve AKP için ordu ile mücadelede etkili bir araç. Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarının çoğu esrarengiz bir şekilde Taraf isimli tek bir gazeteye sızdırıldı. Taraf 2007’de Ergenekon soruşturması başlamadan çok kısa bir süre önce kuruldu. Gülenciler Taraf’ı ‘derin devlet’i ayrıntılı bir biçimde haberleştirdiği için Türkiye’nin “en cesur” gazetesi olarak övüyor.



• Gülen’in desteklediği gazeteler geniş ve iyi düzenlenmiş bir sosyal ağ sayesinde gazetelerini ücretsiz dağıtarak tirajlarını arttırıyorlar. Öte yandan laik gazeteler giderek daha çok, siyasi tarafsızlık ya da mahkemede yasal kavgalar arasındaki seçimle yüzleşiyorlar.