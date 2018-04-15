"AKP ve Erdoğan OHAL'e mecbur hâle geldi"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından ilan edilen ve yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasıyla ilgili olarak "Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile lideri OHAL'e mecbur hale gelmiş. OHAL'siz Türkiye'yi yönetemez hale gelmiştir" dedi.

Partisinin Diyarbakır'da bulunan il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrukulu, yarın (16 Nisan 2018) Dağkapı Meydanı'nda barışçıl bir eylem düzenleyeceklerini söyledi.

Diyarbakır'daki bütün demokrasi güçlerini, bütün adalet arayıcılarını yarın Dağkapı Meydanı'na beklediklerini söyleyen Tanrıkulu, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye bir ateş çemberi içerisinde 15 Temmuz darbe girişimini Türkiye'deki bütün siyasi partiler, demokrasi güçleri hep berabere boşa çıkardılar. Adalet ve Kalkınma Partisi ile onun lideri 15 Temmuz'u bir fırsata dönüştürebilirdi. Bu fırsat, Türkiye'de çoculculuğu, barışı ve demokrasiyi güçlendirme fırsatı olabilirdi. Ancak, sayın Erdoğan 15 Temmuz'u kendisi bakımında bir fırsat olarak görüp, kendi otoriret yönetimini güçlendirmeye zemin olarak kullandı. Hemen 5 gün sonda 20 Temmuz'da, Türkiye'yi yıllardan sonra ülkeyi OHAL ile buluşturdu. Adalet ve Kalkınma Partisi ile lideri OHAL'e mecbur hale gelmiş. OHAL'siz Türkiye'yi yönetemez hale gelmiştir."

"Türkiye'yi OHAL'siz devraldılar"

" "Geçen hafta Van'da Erdoğan il kongresini yaptı. Konuşmasında 'Biz iktidara geldiğimizde yurttaşlarımıza sorduk; Neden razı değilsiniz? Onlar da OHAL'i istemiyoruz dedi ve biz de OHAL'i kaldırdık' diye bir söylemde bulundu. Bu, koca bir yalandır. Kendilerinin OHAL'i kaldırdıkları söylemi koca bir yalan. Erdoğan'ın 'OHAL'i biz kaldırdık' söylemi neden yalan? 3 Kasım 2002 yılında seçimlerde parlamentoda çoğunluk sağladı. 20 Haziran 2002 tarihinde dönemin koalisyonun İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, parlemontoda hükümet adına yaptığı konuşmada, Hakkari ve Tunceli illerinde 30 Temmuz 2002 tarihi itibariyle kaldırılmasını, Diyarbakır ve Şırnak'ta ise 30 Temmuz'dan itibaren 3 ay daha uzatmayı istediklerini 30 Kasım itabariyle de Diyarbakır ve Şırnak'ta OHAL'in kaldırılacağını söyledi. 18 Kasım 2002 tarihinde parlamentoda güvenoyu alıp hükümeti kurdular. Bu tarihte sadece Diyarbakır ve Şırnak'ta OHAL vardı ve 30 Kasım 2002 tarihinde de kalktı. Erdoğan ve partisi Türkiye'yi OHAL'siz devir aldı."