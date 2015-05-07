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AKP ve cumhurbaşkanının afişleri yan yana

AKP Üsküdar Koordinasyon Merkezi'nde AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait bir arada kullanılan afişlerin kaldırılması yönünde verilen dilekçeye, kaymakamlıktan yanıt gelmedi

07 Mayıs 2015 01:24

AKP Üsküdar İlçe Başkanlığı'nın hemen yanındaki, AKP İlçe Koordinasyon Merkezi'nde, ilçe seçim kurulu tarafından belirlenen yerler dışında kalan alanlara afiş asıldığı ortaya çıktı. AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait afişlerin bir arada kullanıldığını ve bunun seçimin eşitliğine aykırı olduğunu dile getiren Avukat Onur Cingil'in afişlerin kaldırılmasına yönelik Üsküdar Kaymakamlığı ve Üsküdar Seçim Kurulu'na verdiği dilekçelere ise cevap verilmedi.

Afişlerin asıldığı yerin ve cumhurbaşkanına ait afişlerle siyasi bir partiye ait afişlerin bir arada kullanılmasının Seçim Kanunu'na ve 236 Sayılı Genelge'ye aykırı olduğunu belirten Cingil, adil seçimlerin yine ve bir kez daha sekteye uğratıldığını belirtti.

4 Mayıs'ta verdiği dilekçelerin aradan geçen 48 saate rağmen cevaplanmadığını söyleyen Cingil, konuyla ilgili olarak, "Üsküdar Kaymakamı, ısrarla kanuna karşı gelerek, 8 Mayıs Cuma gününe kadar hukuka aykırı bu olayı sürüncemede bırakıp, sorumluluğun İlçe Seçim Kurulu'na geçmesi ile birlikte talebime karşı olumsuz cevap verme niyetindedir. Üsküdar Kaymakamı şu an açıkça suç işlemektedir. Suç işleyenler hakkında en kısa zamanda suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullandı.
 

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