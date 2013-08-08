AKP ve CHP'nin bayram ilanlarında hangi gazeteler veto yedi?

Gezi Parkı eylemleri ve Ergenekon davası gibi süreçlerdeki kutuplaşma siyasetin yazılı basına verdiği ilanlara da yansıdı. AKP'nin ilan verdiği 11 gazete arasında Doğan Yayın Grubu’na ait Hürriyet, Radikal ve Posta, Erdoğan Demirören’e ait Milliyet ve Vatan gazetesi ile Milli Görüş hareketinin gazetesi Milli Gazete yer almazken CHP de Sabah, Yeni Şafak ve HaberTürk dahil AKP'nin ilan verdiği 10 gazeteye ilan vermedi. İki partinin ilanını yayımlayan tek gazete Zaman oldu.

AKP ve CHP, Ramazan Bayramı için gazetelere özel ilan verdi. Çoğunlukla arka kapaklarda yer alan ilanlarda AKP “Bugün bayram, birlik olalım” sloganını kullanırken, CHP “‘Biz, siz, onlar’ yok, Türkiye var” sloganını tercih etti.

AKP, tam sayfa bayram ilanını Sabah, Yeni Şafak, HaberTürk, Zaman, Bugün, Milat, Star, Türkiye, Yeni Akit, Takvim ve Akşam gazetelerine verdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AKP’nin ana kurucularının içinde yetiştiği Milli Görüş geleneğinin gazetesi olan Milli Gazete’de AKP’nin bayram ilanı yer almazken AKP, Doğan Yayın Grubu yayın organları ile Erdoğan Demirören'e ait gazetelere de ilan vermedi.

CHP, Ramazan Bayram’ı ilanını Hürriyet, Radikal, Milliyet, Vatan, Posta, Yurt, Aydınlık, Birgün, Cumhuriyet, Zaman, Sözcü ve MHP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Çağ’a verdi.

Özgür Gündem’de BDP’li belediye başkanlarının ilanları yer alırken, Taraf, Milli Gazete, Şok, Güneş ve Sol gazetesinde partilerin bayram ilanları yayımlanmadı.

Fethullah Gülen cemaatinin yayın organı Zaman gazetesi, diğer gazetelerden farklı olarak iki partinin ilanına tam sayfa yer verdi. Zaman’ın arka sayfasında AKP’nin, üçüncü sayfasında da CHP’nin ilanı yayımlandı.