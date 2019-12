AKP ve CHP'den Başbuğ'un konuşmasına tepki

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un 5 gün önce yaptığı basın toplantısına AKP ve CHP'den günler sonra tepki geldi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, dün gece CNN TÜRK'te yayınlanan "Reha Muhtar'la Çok Farklı" programında konuştu ve "Başbuğ'un konuşması uygun değildir" dedi. CHP Grup Başkanvekili Süha Okay da Elitaş'ı destekledi.



Elitaş, Başbuğ'u eski komutanı Büyükanıt'ın, Beykent Üniversitesi'nde verdiği "Politikacı ve Ordu" konulu derste söyledikleriyle eleştirdi:



"Sayın Büyükanıt da teyid etti; günlük siyaset askerin işi değil. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, bir basın açıklaması yaptı. Bir ülkede, Genelkurmay Başkanı, eğer ilgili kurumlardan müsaade almadıysa bu konularda görüş belirtmesi uygun değildir. Ama emekli komutanlar konuşabilir. Hatta siyasete girebilir. Şu anda Meclis çatısı altında da emekli generaller var zaten."



Reha Muhtar'ın, "Genelkurmay Başkanı, Başbakan'a bağlı, oradan mı izin alması gerekirdi?" sorusu üzerine Mustafa Elitaş, "AKP Grup Başkanvekili olarak değil, bir sade vatandaş, bir düz vekil olarak konuşuyorum, siyasete hiç bulaşmaması gereken bir kurumun başında olan Sayın Başbuğ'un o toplantıyı yapmaması gerekirdi. Son günlerdeki soruşturmalarla ilgili bir cevap verme ihtiyacı hissetti herhalde..." yanıtını verdi.



CHP'li Okay da destek verdi



Programın diğer konuğu olan CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay da, Elitaş'ı destekler mahiyette konuştu ve askerin sadece Milli Güvenlik Kurulu'nda görüş belirtmesi gerektiğini söyledi.