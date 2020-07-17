AKP ve CHP'liler arasında 'buşon' mu 'tirbuşon' mu tartışması; "Çok bildiğimiz bir alan olmadığı için, biz 'buşon' diyoruz"

Kamu ihaleleri Meclis’te tartışma konusu oldu. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul’da bir yemek için belediye kasasından şampanyanın kapağını açma ücreti olarak 3 bin 115 lira 'buşon' ödemesi yapıldığını söyledi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Muş’un sözlerini “Buşon değil, tirbuşon” diye düzeltirken Muş, “Çok bildiğimiz bir alan olmadığı için, biz 'buşon' diyoruz” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen teklifte söz alan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, davetiye ile yapılan kamu ihalelerini eleştirdi, CHP’li belediyelerin açık ihale yaptığını anlattı. Yıldız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Melih Gökçek döneminde 60 dolara alınan sıcak asfaltı bugün açık ihale usulü ile 25 dolara aldığını söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş asfaltın hammaddesinin petrol olduğunu ve değişen rakamların da maliyetlerle ilgili olduğunu söyleyerek bir ihmal varsa suç duyurusunda bulunulmasını önerdi.

"Buşon ücreti diye bir şey duydunuz mu?”

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Muş, konuşmasına “Buşon” ücreti diye bir şey duydunuz mu?” diye devam etti, “‘Buşon’ valla ben de bilmiyordum. 3 bin 115 lira… ‘Buşon’ şu: Şampanyanın kapağını açma ücreti. Şimdi, Sayın Yıldız bunları konuşuyorken bu 3 bin 115 lirayı konuşalım, asgari ücretin 1,5 katıdır. İstanbul’da bir yemekte belediyenin kasasından 3 bin 115 lira ‘buşon’ ücreti çıktı. Bir yemekte kişi başına 6 bin 395 lira verildi. Sayın Yıldız, bunları da dile getir ki bunların üzerine de git” dedi.

"Buşon değil, tirbuşon, tirbuşon"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Muş’un sözlerini “Tirbuşon, tirbuşon ‘buşon’ değil” diye düzeltti. Bunun üzerine Muş, “Biz ‘buşon’ diye biliyoruz, çok alanımız olmadığı için, çok bildiğimiz bir alan olmadığı için, biz ‘buşon’ diyoruz” dedi.

"O tirbuşonu savcıya gönder de başkanımızı tutuklar"

Türkiye’de 5 firma dışında devletten büyük ihale alan firma kalmadığını söyleyen Altay, “‘2,5 milyarlık iş 7 milyara verildi' diyor, feryat ediyor” dedi. Altay, Muş’un savcılara suç duyurusunda bulunan çağrısına da, “Savcıların saraydan, sarayın basıncından, baskısından dolayı bu tür iddialarla ilgili ellerinin kollarının bağlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Sen o tirbuşonu savcıya gönder de savcı onunla ilgili mutlaka Belediye Başkanımızı hemen tutuklar zaten” yanıtı verdi.