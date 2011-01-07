AKP ve CHP işbirliği Çatalca sorununu çözdü





T24 / Mehmet Demirkaya



AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile CHP’li Çatalca Belediyesi işbirliği yaparak, 1997’den beri devam eden Çatalca Erguvankent Kooperatifi sorununu çözdü. Başkan Topbaş, Erguvan Kent Projesi’nin Çatalca'nın geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu söyledi.



Başkanlığını eski CHP’li Yüksel Çengel’in yaptığı ve 1996 sonunda kurulan Erguvankent Konut Yapı Kooperatifi, 300 daire karşılığında Çatalca’daki kooperatif arazisini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden KİPTAŞ’a devretti. Bu devir ile KİPTAŞ Çatalca’da 1500 konut yapacak.



Projenin ilk bölümünü oluşturan 600 konut, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım, Kooperatif Başkanı Yüksel Çengel ve Kooperatif yönetim kurulu üyesi eski ANAP’lı Naci Ekşi’nin de katıldığı bir tören ile satışa sunuldu.



Törende konuşan Topbaş, İstanbul’da el ele verilerek birlikte atılan adımlar hem dünyanın ilgisini bu kente çekti, hem de İstanbul her alanda Türkiye’ye örnek teşkil etti” dedi.



Topbaş daha sonra şunları söyledi:



“KİPTAŞ’ın kar düşünmeden, şehrin merkezini zorlamayacak şekilde, sadece barınma amaçlı değil sosyal donatılarla beraber konutları inşa ediyor. Şirket bu yönleriyle ciddi bir marka ve güvence oldu. Erguvan Kent Projesi, Çatalca'nın geleceğine yapılan bir yatırım olacak. Çatalca’nın çam ormanlarına hakim tepesinde yer alan Erguvan Kent Projesi’nin 600 konutluk ilk etabında konutlar 75, 107 ve 125 metrekare olarak üç farklı büyüklükte inşa edilecek. 90 bin lira ile 180 bin lira arasındaki fiyatlar ile satışa sunulan konutlardan, yüzde 10 peşinatla yüzde 0,33'den başlayan kredilerle 120 aya varan vadede satın almak mümkün olacak.”



Konutların giriş katlarının her projede olduğu gibi yine özürlülere göre düzenlendiğini ifade eden Topbaş, doğaya olduğu kadar okul, sağlık merkezi, cami, eğlence ve alışveriş merkezlerinin hemen yanı başında yer alacak konutların ilk etabının 24 ayda tamamlanacağını söyledi.



Başkan Kadir Topbaş, konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte KİPTAŞ’ın konut satış noktasına geçerek konut almak için müracaat eden Mehmet Açıkgöz, Yüksel Göral ve Nazmi Barut isimli vatandaşların kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.





