AKP ve CHP bürolarına saldırı

Küçükçekmece’de AK Parti seçim bürosuna molotofkokteylli saldırıda bulunuldu. Mersin’de ise CHP’nin seçim bürosuna molotofkokteyli atıldı.



Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesindeki AKP seçim bürosuna akşam saatlerinde molotofkokteyli atıldı.



Seçim bürosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, küçük çapta hasar meydana geldi.



Mersin’in merkez ilçesi Akdeniz’de ise CHP’nin seçim bürosuna molotofkokteyli atıldı. Gündoğdu Mahallesi 5720 Sokak’ta bulunan, CHP’den yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Macit Özcan ve Akdeniz Belediyesi Başkan adayı Kenan Yücesoy’un ortak kullandığı seçim bürosuna, bir grup tarafından molotofkokteyli ve taşlı saldırıda bulundu.



Seçim bürosunda bulunan parti görevlisi 3 kişi yara almadan kurtulurken, binada maddi hasar meydana geldi.



Dün sabaha karşı da Selçuklar Mahallesi’ndeki CHP’nin seçim bürosuna da molotofkokteyli atılmış, binada hasar oluşmamıştı.

